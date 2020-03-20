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Посевная-2020

20.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Надо спешить…»

Посевная-2020
В этом году как никогда рано в хозяйствах района приступили к посевной. Как сказал руководитель СПК «Колхоз им. Суворова» Михаил Малашенко, здесь основательно подготовились к посевной кампании: была отремонтирована техника, подготовлен запас семян, топлива, закуплена спецодежда, проведено медицинское обследование работников и т.д.

На машинном дворе мы встретились с главным агрономом Юрием Березуевым и главным инженером Николаем Ковалевым, они поджидали нас, чтобы вместе выехать в поле, где уже вовсю кипела работа. По дороге задали несколько вопросов Юрию Березуеву.

– Какой у вас яровой клин в этом году?

– В яровой сев нам нужно посеять 500 гектаров ранних яровых культур, 200 гектаров кукурузы на зеленый корм, 200 гектаров кукурузы на зерно и 150 гектаров однолетников. Это 1050 гектаров.

– Какие для этого есть возможности?

– Мы никого не привлекаем со стороны, справляемся своими силами. В прошлом году мы получили по программе социально-экономического развития юго-восточного региона области два новых трактора. На севе сейчас задействованы две сеялки, на которых работают Александр Романенко и Владимир Прудников. К ним еще подключится пока занятый на подкормке озимых Владимир Алексеенко. На подготовке почвы работает Владимир Бондарев, а также инженер по эксплуатации техники Андрей Сидоренко. На вспашке – три агрегата, на которых трудятся Дмитрий Сукач, Леонид Новиков и Евгений Крицкий. На подкормке озимых также занят Михаил Демин. Рафик Бабаев заканчивает посев многолетних трав и будет переходить на подкормку сыпучими удобрениями. На подвозке зерна трудятся Александр Пугачев и Александр Разиков. Протравку семян ведут Виктор Удаковский и Николай Королько. Вот таким небольшим коллективом в 10-12 механизаторов, водителей мы будем проводить посевную.

Думаем, что сев ранних яровых зерновых проведем за 10-13 дней. Все в хозяйстве для этого есть: удобрения, ГСМ, ядохимикаты, семена. Занятые на весенне-полевых работах обеспечены горячими обедами. Готовит обеды бессменный повар Валентина Ивановна Алексеенко. Трудится она уже более сорока лет.

Параллельно ведутся работы по уходу за посевами, вывозится органика с ферм. На погрузочных работах на органике, «минералке», соломе трудятся Владимир Новиков и Владмир Сербаев.

Овес мы начали сеять в урочище Губинщина, через несколько дней перейдем на ячмень, а завершать сев будем пшеницей.

– Как перезимовали озимые культуры?

– Озимые перезимовали отлично. Наверное, это был лучший год для озимых, на весну они вышли хорошо. Осталось их только подкормить. Ничего, как в былые годы, пересевать не будем.

Так что тактика, стратегия и режим работы в хозяйстве выбраны правильно. Людей и материальных ресурсов хватает. Есть проблема – нехватка земельных угодий. Мы приросли в техническом плане двумя тракторами и могли бы обрабатывать большие площади земли. В планах – взять для хозяйства 200-300 гектаров земли. Мы в состоянии ее обработать и собрать достойный урожай.

Когда приехали в поле, работа здесь шла полным ходом – друг за другом шли сеялки, время от времени подъезжая к машине для заправки зерном. Чуть в стороне шла вспашка и обработка почвы. Вносились удобрения. Владимир Бондарев только на минуту остановился и на вопрос, как началась посевная, ответил: «Надо спешить, отвечу на вопросы осенью». Уверенно управлял трактором в связке с сеялкой Владимир Прудников. Заправив сеялку зерном, последние наладки проводил Александр Романенко. Время не ждет.

Посевная-2020

Посевная-2020

Посевная-2020

Александр Гавриленко.

 
 
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«Надо спешить…» В этом году как никогда рано в хозяйствах района приступили к посевной. Как сказал руководитель СПК «Колхоз им.
 
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