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Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

20.03.2020 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конкуренция и использование отечественной продукции – основа работы любого предприятия. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

Это крупнейший производитель медицинского оборудования и систем безопасности. Здесь налажен полный цикл процесса его создания: от идеи до сборки. «Адани» на рынке уже 30 лет, начинали с производства дозиметров. Сегодня линейка значительно шире, как и география поставок – 86 стран.

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

Основная специализация – техника медицинского назначения. Только в нашей стране комплексами «Адани» оснащены более 480 учреждений здравоохранения. Это в том числе и аппараты МРТ, они значительно дешевле зарубежных аналогов, но в качестве вовсе не уступают. Ежегодно ими пользуются не менее 4,5 миллионов белорусов.

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

Президенту рассказали, что сейчас прорабатывают вопрос сервисного обслуживания своей техники. В плюсе окажется вся система здравоохранения, поскольку простои оборудования будут минимальными, вдобавок не придется проводить многочисленные тендеры.

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

В последние годы «Адани» наращивает мощности. Сегодня здесь работает 700 человек, средняя зарплата по итогам 2019-го составила 2,5 тысячи рублей. В ближайшие несколько лет производство расширят, построят новый завод. Глава государства отметил, что готов содействовать развитию, если предприятие гарантирует, что в свое высокотехнологичное производство будет вовлекать белорусские компании. Выгода для страны – прежде всего.

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо в равные условия ставить, не обижая никого, но надо выравнивать, чтобы была конкуренция соответствующая. Я вспоминаю (я же создавал эти зоны), какая главная была причина? Людей занять, ну и частники туда шли, иностранцы шли, разворачивали производства, поддерживали школы, ну и на экспорт.

Главное от экспорта чтобы валюта поступала.

И желательно, чтобы эта валюта тратилась здесь, а не то что он ввез валюту сюда и вывез завтра. Как пока у нас работают в основном айтишники. Ну, это новое, их надо на ноги поставить.

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

Владимир Линев, генеральный директор предприятия «Адани»:
Нам самое главное было получить землю и возможность построиться. Мое личное мнение: экономика не может развиваться за счет льгот.

Александр Лукашенко:
Правильно, но поддержка нужна.

Владимир Линев:
Поддержка нужна, особенно на этапе строительства...

Александр Лукашенко:
Слушай, вот по кольцевой дороге я ехал (мне уже противно смотреть), справа видел тканью обтянуто здание, большая площадь? МЧСовское. Оно что, не подойдет?

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

Владимир Линев:
Мне подойдет все. Вы видите, лучшие предприятия строятся на болоте или в гараже. Мы не претендуем ни на какие центральные места...

Александр Лукашенко:
Там место хорошее!

Владимир Линев:
Великолепно, согласимся.

Александр Лукашенко:
Я готов тебе отдать ту территорию, но для меня будет важным, чтобы ты для производства своего высокотехнологичного продукта задействовал белорусские предприятия.

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия


С 2010 года «Адани» работает в свободной экономической зоне «Минск». Ее резиденты имеют ряд преференций. В частности, экспортно ориентированные предприятия освобождены от налога на прибыль до 2050 года. Президент отметил: важно, чтобы заработанная валюта оставалась в стране.

В целом же резиденты всех белорусских СЭЗ за 2019 год на 20% заплатили налогов больше, чем сумма выделенных им льгот. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Линев

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Конкуренция и использование отечественной продукции – основа работы любого предприятия. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая...
 
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