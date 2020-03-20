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В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и прыгнул с моста в реку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и сообщил, что собирается прыгнуть с моста.
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Прибывшие спасатели не обнаружили никого на поверхности воды. Также мужчина не был обнаружен в ходе обследования береговой линии.
Очевидцы сказали, что гражданин ехал на легковушке, затем остановился, вышел из машины и спрыгнул с моста в реку. После этого мужчина подплыл к берегу и пропал.
Поисковые работы продолжаются.
Несколько месяцев назад в Бресте была спасена женщина, которая угрожала утопиться.
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и сообщил, что собирается прыгнуть с моста. По сведениям Гомельского ОУМЧС, звонок поступил 19...
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