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В Слуцком районе на 2020 год остаются два разрешённых места для купания
20.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
13 марта Слуцким райисполком было принято Решение «Об обеспечении безопасности граждан в местах массового отдыха, расположенных вблизи рек и водоёмов, мерах по улучшению охраны жизни людей на водах в весенне-летний период 2020 года».
В документе определен перечень мест массового отдыха, расположенных у водных объектов и используемых для оздоровления населения:
Таким образом, в Слуцком районе остаются два разрешённых места для купания, сообщил сайту SlutskGorod председатель районного объединения ОСВОД Олег Рудницкий.
В ОСВОД напомнили основные правила безопасности на воде - это купание только в трезвом состоянии и только в разрешённых местах, а также постоянный присмотр за детьми у водных объектов. Отмечается, что за последние годы в регионе не было фактов гибели людей в разрешённых для купания местах, оборудованных спасательными постами.
Вчера Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщило, что Случь вошла в число самых чистых рек Беларуси.
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13 марта Слуцким райисполком было принято Решение «Об обеспечении безопасности граждан в местах массового отдыха, расположенных вблизи рек и водоёмов, мерах по...
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