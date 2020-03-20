В Слуцком районе на 2020 год остаются два разрешённых места для купания

Источник материала: Слуцк Город





13 марта Слуцким райисполком было принято Решение «Об обеспечении безопасности граждан в местах массового отдыха, расположенных вблизи рек и водоёмов, мерах по улучшению охраны жизни людей на водах в весенне-летний период 2020 года».

В документе определен перечень мест массового отдыха, расположенных у водных объектов и используемых для оздоровления населения:

зона отдыха на реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в г. Слуцке

зона отдыха на Руднянском водохранилище

Таким образом, в Слуцком районе остаются два разрешённых места для купания, сообщил сайту SlutskGorod председатель районного объединения ОСВОД Олег Рудницкий.

В ОСВОД напомнили основные правила безопасности на воде - это купание только в трезвом состоянии и только в разрешённых местах, а также постоянный присмотр за детьми у водных объектов. Отмечается, что за последние годы в регионе не было фактов гибели людей в разрешённых для купания местах, оборудованных спасательными постами.

Вчера Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщило, что Случь вошла в число самых чистых рек Беларуси.



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