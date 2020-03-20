ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

20.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

Участие в заседании сессии принял председатель облисполкома Владимир Кравцов. Он очертил стратегические задачи, стоящие перед новым руководителем района.

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

– 16 марта Президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Александра Версоцкого на должность председателя Свислочского райисполкома, – отметил Владимир Кравцов. – Это хорошо известный в области человек, имеющий серьезный управленческий опыт. Грамотный, инициативный руководитель, который обладает нужными деловыми качествами, требовательностью и настойчивостью в решении возникающих вопросов.

Владимир Кравцов также подчеркнул, что перед новым руководителем и активом района стоят особые задачи на перспективу. По его словам, есть много моментов, на которых нужно заострить внимание. В первую очередь, речь идет о закреплении молодежи в районе, создании высокооплачиваемых рабочих мест и развитии социальной инфраструктуры. 

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

– Это приграничный район, где активными темпами должна развиваться логистическая сфера, – отметил губернатор. – Здесь определена территория свободной экономической зоны с особыми условиями для инвесторов. Уже появились первые крупные резиденты, которые готовы  налаживать в районе серьезные производства на сотни высокооплачиваемых рабочих мест. 

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

Еще один важный вектор перспективного развития Свислочского района – сфера туризма. Беловежская пуща входит во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, и ее туристический потенциал нужно использовать по максимуму. Кроме того, важно в целом налаживать работу с турфирмами, развивать инфраструктуру гостеприимства в районе.

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

– Потенциал у туристической сферы очень большой: с каждым годом количество безвизовых туристов в Гродно и Гродненском районе растет. Вам тоже есть что показать иностранному гостю, – сказал Владимир Кравцов. 

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

Александр Версоцкий, в свою очередь, отметил, что главный показатель в работе каждого руководителя – это результат.

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

– В районе работают компетентные специалисты, нацеленные на конкретный результат, – отметил он. – Вместе мы сможем найти возможности для выполнения поставленных задач. Нельзя забывать, что основной сектор экономики Свислочского района – это сельское хозяйство. Ближайшая наша цель – успешное проведение посевной кампании.  Много задач стоит в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. 

Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

Александр Версоцкий родился 4 июня 1977 года в деревне Куцевичи Ошмянского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Работал учителем биологии в СШ №6 Сморгони, методистом информационно-методического центра управления образования Сморгонского райисполкома, директором СШ №1 Сморгони. Занимал должности заместителя председателя Сморгонского райисполкома, начальника управления культуры Гродненского облисполкома, первого заместителя начальника, а затем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома. В последнее время работал в должности начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

"ГП".

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие в заседании сессии принял председатель облисполкома Владимир Кравцов. Он очертил стратегические задачи, стоящие перед новым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика