Александр Версоцкий утвержден в должности председателя Свислочского райисполкома на сессии районного Совета депутатов

Источник материала: Ивьевский край





Участие в заседании сессии принял председатель облисполкома Владимир Кравцов. Он очертил стратегические задачи, стоящие перед новым руководителем района.









– 16 марта Президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на назначение Александра Версоцкого на должность председателя Свислочского райисполкома, – отметил Владимир Кравцов. – Это хорошо известный в области человек, имеющий серьезный управленческий опыт. Грамотный, инициативный руководитель, который обладает нужными деловыми качествами, требовательностью и настойчивостью в решении возникающих вопросов.

Владимир Кравцов также подчеркнул, что перед новым руководителем и активом района стоят особые задачи на перспективу. По его словам, есть много моментов, на которых нужно заострить внимание. В первую очередь, речь идет о закреплении молодежи в районе, создании высокооплачиваемых рабочих мест и развитии социальной инфраструктуры.





– Это приграничный район, где активными темпами должна развиваться логистическая сфера, – отметил губернатор. – Здесь определена территория свободной экономической зоны с особыми условиями для инвесторов. Уже появились первые крупные резиденты, которые готовы налаживать в районе серьезные производства на сотни высокооплачиваемых рабочих мест.







Еще один важный вектор перспективного развития Свислочского района – сфера туризма. Беловежская пуща входит во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, и ее туристический потенциал нужно использовать по максимуму. Кроме того, важно в целом налаживать работу с турфирмами, развивать инфраструктуру гостеприимства в районе.





– Потенциал у туристической сферы очень большой: с каждым годом количество безвизовых туристов в Гродно и Гродненском районе растет. Вам тоже есть что показать иностранному гостю, – сказал Владимир Кравцов.





Александр Версоцкий, в свою очередь, отметил, что главный показатель в работе каждого руководителя – это результат.





– В районе работают компетентные специалисты, нацеленные на конкретный результат, – отметил он. – Вместе мы сможем найти возможности для выполнения поставленных задач. Нельзя забывать, что основной сектор экономики Свислочского района – это сельское хозяйство. Ближайшая наша цель – успешное проведение посевной кампании. Много задач стоит в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.







Александр Версоцкий родился 4 июня 1977 года в деревне Куцевичи Ошмянского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Работал учителем биологии в СШ №6 Сморгони, методистом информационно-методического центра управления образования Сморгонского райисполкома, директором СШ №1 Сморгони. Занимал должности заместителя председателя Сморгонского райисполкома, начальника управления культуры Гродненского облисполкома, первого заместителя начальника, а затем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома. В последнее время работал в должности начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

"ГП".