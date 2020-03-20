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Переждать пандемию. Какие дачи около Гродно можно купить прямо сейчас - и сразу заехать

20.03.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В разгар пандемии дача — лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и теплый сезон совсем скоро. TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают около Гродно, и отобрал несколько относительно недорогих предложений.

Солнечный домик в деревне Лейгоболи за 12,7 тысячи рублей


Фото: kufar.by

Дача находится на территории Коптевского сельсовета в деревне Лейгоболи, что в 8 километрах от микрорайона Ольшанка и в 500 метрах от деревни Копаньки. В описании говорится, что в деревянном доме есть печь, подвал и веранда, проведены вода и электричество. На участке в пять соток есть хозяйственные постройки.



До дачи можно добраться на электричке. Участок обработан, огорожен, имеются металлические ворота. Дача приватизирована.

Цена — 12,7 тысячи рублей.

Дача под Гродно за 8,9 тысячи рублей


Фото: realt.by

Домик находится около садовых товариществ «Звездочка» и «Варнели», в 15 километрах от Гродно. В описании говорится, что дом деревянный и его надо реконструировать, если захотите жить здесь весь сезон. Имеется печь с плитой, подвал и мансардный этаж. Правда, чтобы въехать и жить, дом надо привести в порядок. Но может быть, для вас это не проблема — да и будет чем заняться во время самоизоляции.



На участке в 10 соток растут кустарники и деревья: смородина, яблоня, грецкий орех, малина, ежевика, виноград. Также проведены вода и электричество.

Рядом — лес и пруд для рыбалки. Продавцы готовы торговаться.

Цена — 8,9 тысячи рублей.

Деревянный домик с баней


Фото: kufar.by

Вариант из разряда «покупай и живи». Дом — двухэтажный из профилированного бревна. Внутри обшит блокхаусом и камышом. Есть вода, электричество. На участке в 20 соток — сад, баня, гараж и хозяйственные постройки. Туалет, правда, на улице.


Фото: kufar.by

Дача находится в нескольких километрах от агротуристического комплекса «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», что в 15 километрах от Гродно.

Цена — 28,5 тысячи рублей.

Дача в Переломе


Фото: kufar.by

Еще один вариант для самоизоляции — дача в садовом товариществе «Юность 80» в деревне Перелом, что недалеко от Гожи. Участок находится около самого леса и реки Неман. Есть вода, которая подается с апреля по октябрь. Проведено электричество. В двухэтажном деревянном доме — три комнаты плюс небольшая кухня с печкой и холодильником.



Правда, продавец предупреждает: землю на участке не обрабатывали с 2016 года, поэтому придется приложить усилия для облагораживания территории вокруг дома.

Цена — 14 тысяч рублей.

Дом для круглогодичного проживания почти в городе


Фото: kufar.by

А вот дом, который находится совсем близко от города — в садовом товариществе «Конкурент-Каменка» всего в 4 километрах от микрорайона Ольшанка и 800 метрах от Коробчиц. Жилище сразу пригодно для постоянного проживания.




В большом доме, который отремонтировали в 2019 году, — чистовая отделка стен, новые полы, туалет и душ, горячая и холодная вода, местная канализация, погреб.

Осталось только завезти мебель и все обустроить по своем вкусу.

Цена вопроса — 49 тысяч белорусских рублей.

Дача с камином в 300 метрах от Немана


Фото: realt.by

Этот домик — очень хороший вариант, если вы мечтали о камине и тихих вечерах с книгой.

Участок находится в садовом товариществе «Приовражное» в 8 километрах от Гродно. Участок — 5,15 сотки. Здесь много плодовых деревьев. Сам дом — мансардного типа, построен из бруса, есть подвал и веранда, а также гараж. Подведено электричество и вода в сезон.



До реки Неман — 300 метров. Цена — выше предыдущих вариантов.

За дачу хотят почти 56 тыс. рублей.

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Теги: Гродно
 
 
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В разгар пандемии дача - лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и сезон совсем скоро.
 
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