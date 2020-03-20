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Переждать пандемию. Какие дачи около Гродно можно купить прямо сейчас - и сразу заехать
Источник материала: Tut.by
В разгар пандемии дача — лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и теплый сезон совсем скоро. TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают около Гродно, и отобрал несколько относительно недорогих предложений.
Солнечный домик в деревне Лейгоболи за 12,7 тысячи рублей
До дачи можно добраться на электричке. Участок обработан, огорожен, имеются металлические ворота. Дача приватизирована.
Цена — 12,7 тысячи рублей.
Дача под Гродно за 8,9 тысячи рублей
На участке в 10 соток растут кустарники и деревья: смородина, яблоня, грецкий орех, малина, ежевика, виноград. Также проведены вода и электричество.
Рядом — лес и пруд для рыбалки. Продавцы готовы торговаться.
Цена — 8,9 тысячи рублей.
Деревянный домик с баней
Вариант из разряда «покупай и живи».
Дача находится в нескольких километрах от агротуристического комплекса «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», что в 15 километрах от Гродно.
Цена — 28,5 тысячи рублей.
Дача в Переломе
Еще один вариант для самоизоляции — дача в садовом товариществе «Юность 80» в деревне Перелом, что недалеко от Гожи. Участок находится около самого леса и реки Неман. Есть вода, которая подается с апреля по октябрь. Проведено электричество. В двухэтажном деревянном доме — три комнаты плюс небольшая кухня с печкой и холодильником.
Правда, продавец предупреждает: землю на участке не обрабатывали с 2016 года, поэтому придется приложить усилия для облагораживания территории вокруг дома.
Цена — 14 тысяч рублей.
Дом для круглогодичного проживания почти в городе
А вот дом, который находится совсем близко от города — в садовом товариществе «Конкурент-Каменка» всего в 4 километрах от микрорайона Ольшанка и 800 метрах от Коробчиц. Жилище сразу пригодно для постоянного проживания.
В большом доме, который отремонтировали в 2019 году, — чистовая отделка стен, новые полы, туалет и душ, горячая и холодная вода, местная канализация, погреб.
Осталось только завезти мебель и все обустроить по своем вкусу.
Цена вопроса — 49 тысяч белорусских рублей.
Дача с камином в 300 метрах от Немана
Этот
Участок находится в садовом товариществе «Приовражное» в 8 километрах от Гродно. Участок — 5,15 сотки. Здесь много плодовых деревьев. Сам дом — мансардного типа, построен из бруса, есть подвал и веранда, а также гараж. Подведено электричество и вода в сезон.
До реки Неман — 300 метров. Цена — выше предыдущих вариантов.
За дачу хотят почти 56 тыс. рублей.
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В разгар пандемии дача - лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и сезон совсем скоро.
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