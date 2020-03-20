Погодные условия в настоящий период времени идеальны для сельхозработ, в том числе весенне-полевой кампании. Такую точку зрения выразил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия «Адани», передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовалась, как аномально теплая зима и в целом изменения климата отразятся на сельском хозяйстве и готова ли страна к климатическим катаклизмам. В связи с этим глава государства подчеркнул, что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной.

«Что касается этого года, то должен сказать, что ситуация идеальная. Почему идеальная? Потому что при высоких температурах зимой шли дожди, поэтому при отсутствии снега большой запас влаги в почве», — констатировал глава государства.

Президент подчеркнул: в связи с такими пока благоприятными условиями надо быстрее посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенне-полевые работы. Он не исключил, что тогда удастся закончить в более ранние сроки уборку зерновых. «То есть, пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная», — резюмировал Президент.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что в целом в стране достаточно давно принимаются меры в связи с изменением климата. Это касается новых видов культур, которые раньше выращивались в более южных регионах, а теперь — и в нашей стране, к примеру, те же арбузы.

«Мы уже во многом давно перестроили растениеводство, да и животноводство пришлось перестраивать», — отметил глава государства.

БЕЛТА