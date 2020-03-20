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В библиотеку – за юридической консультацией. Нотариусы проводили бесплатные консультации

20.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На базе публичного центра правовой информации в читальном зале Ивьевской районной библиотеки прошел правовой дайджест «Семейное право: завещание или дарение? Наследование по закону и завещанию», участие в котором приняли    многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В качестве экспертов выступила нотариус Ивьевской нотариальной конторы Гродненского нотариального округа Ковалевская Лариса Анатольевна Ковалевская и специалист отделения по социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Алла Иосифовна Висковская.

Присутствующих интересовал целый ряд  вопросов, ведь получить бесплатную  правовую консультацию удается не каждый день.  Поэтому присутствующие на мероприятии интересовались порядком оформления завещания, порядком  и сроками оформления наследственных прав, прав супругов в общей совместной собственности. Лариса Анатольевна разъяснила, в чем заключается разница между завещанием и дарением, между дарением и пожизненным содержанием с иждивением, как правильно оформить доверенность. Также широко был освещен вопрос оформления наследственных прав: способы и сроки принятия наследства, очередность в наследовании по закону, преимущественное право наследования по завещанию и кто такие наследники на обязательную долю, кто представляет интересы несовершеннолетних наследников при оформлении наследственных прав.

Целью подобного мероприятия является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

По окончании мероприятия Л. Ковалевская проконсультировала присутствующих и сотрудников библиотеки  по интересующим их вопросам в индивидуальном порядке.

Т. ЧЕПЕРУК, заведующий отделом обслуживания и информации.

 
 
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На базе публичного центра правовой информации в читальном зале Ивьевской районной библиотеки прошел правовой дайджест «Семейное право:...
 
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Чырвоны прамень
Газета Авангард
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Вороновская газета
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