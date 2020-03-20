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Свежая пятерка в «Радуге»

20.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Свежая пятерка от «Радуги» ждет вас уже в эти выходные — 20, 21 и 22 марта.

Помело, кг – 2,99

Огурец свежий, кг – 3,99

Булочка с малиновым джемом, 100г – 0,39

Кофе Мокко, раств., 95г – 4,59

Чай черный «Английский» классич., 200 пак – 5,99


 
 
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Свежая пятерка от «Радуги» ждет вас уже в эти выходные — 20, 21 и 22 марта.
 
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