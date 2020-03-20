Свежая пятерка от «Радуги» ждет вас уже в эти выходные — 20, 21 и 22 марта.
Помело, кг – 2,99
Огурец свежий, кг – 3,99
Булочка с малиновым джемом, 100г – 0,39
Кофе Мокко, раств., 95г – 4,59
Чай черный «Английский» классич., 200 пак – 5,99
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Свежая пятерка в «Радуге»
20.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Свежая пятерка от «Радуги» ждет вас уже в эти выходные — 20, 21 и 22 марта.
Помело, кг – 2,99
Огурец свежий, кг – 3,99
Булочка с малиновым джемом, 100г – 0,39
Кофе Мокко, раств., 95г – 4,59
Чай черный «Английский» классич., 200 пак – 5,99
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Свежая пятерка от «Радуги» ждет вас уже в эти выходные — 20, 21 и 22 марта.
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