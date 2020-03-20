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Комплекс по выращиванию грибниц возводится в Кобринском районе

20.03.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Территория неподалеку от агрогородка Киселёвцы с июля прошлого года превратилась в большую строительную площадку, которая входит в свободную экономическую зону «Брест».

Комплекс по выращиванию грибниц возводится в Кобринском районе

Заказчиком строительства выступает ООО «БТВ-Агро», дочернее предприятие СООО «Белтрансвейс». Будущее производство вошло в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.

Подготовка к строительству, от идеи до оформления всех необходимых разрешительных документов, заняла более четырех лет. Площадка в Кобринском районе подошла для строительства по многим причинам: удобная логистика – предприятие находится недалеко от трассы М-1, достаточный объем энергоресурсов, наличие необходимой сырьевой базы. На 76 гектарах разместятся два производственных цеха, технологические резервуары, административное здание и ряд подсобных помещений, остальная территория будет отведена под складирование соломы.

– Для изготовления грибного компоста необходимы три основных компонента: солома, куриный помет и известь. Солому мы будем закупать как в хозяйствах Кобринского, так и соседних районов, куриный помет – в ОАО «Кобринская птицефабрика», – пояснил представитель СООО «Белтрансвейс» Константин Кадлубович. – К строительству привлекли в основном местных подрядчиков, и уже к концу весны – началу лета планируем начать устанавливать технологическое оборудование. В строительство уже вложено более 15 миллионов белорусских рублей, а весь проект обойдется примерно в 20 миллионов евро.

Следует отметить, что к обустройству и технологии производства грибного компоста нет стандартизированных подходов. Считается, что прародительницей промышленного производства компоста и выращивания шампиньонов была Голландия, там использовали компост на основе конского навоза. Из Голландии технология перекочевала в Польшу, где конский навоз заменили свежей соломой и куриным пометом.

Сложной задачей оказалось найти технолога производства – в нашей стране не готовят специалистов подобного профиля, поэтому на предприятие приглашен технолог-канадец польского происхождения. Некоторые смежные специалисты уже сейчас проходят подготовку в СООО «Бонше», которое занимается выращиванием шампиньонов в Бресте. Непосредственно на производстве будет задействовано до 60 человек: управленческий и технический персонал, механики, операторы погрузчиков, механизаторы, водители, подсобные рабочие.

Планируется, что производство запустят весной 2021 года. Основной объем продукции будет экспортироваться в Российскую Федерацию.

 
Теги: Брест
 
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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