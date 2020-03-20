Семиместный кроссовер Geely: новые подробности

Источник материала: Tut.by

Пока европейский и американский автопром спешно закрывается на карантин, в Китае рынок начинает потихоньку оживать. Именно из КНР прилетают вести об автомобильных новинках, среди которых — будущий флагманский «паркетник» Geely HaoYue.





Первым снимком этой модели китайцы поделились еще в январе, тогда же стало известно и название новинки, под которым она будет продаваться в Китае — HaoYue. Теперь Geely обнародовала новые изображения машины и детали о технике «паркетника». Напомним, что по меркам Geely это крупная модель — в длину она достигает 4835 мм (без малого на 30 см больше, чем Atlas), а колесная база составляет 2815 мм. Заявленный дорожный просвет — 190 мм.









Покупатели HaoYue смогут выбирать между пяти- и семиместным вариантом исполнения салона (формула 2+3+2). Пока для кроссовера заявлен один двигатель — 1,8-литровый турбомотор мощностью 184 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Позже в гамме появится базовый вариант с бензиновой турбо-«тройкой» объемом 1,5 л (177 л.с.), топовая версия, как ожидается, получит гибридную установку суммарной отдачей 258 л.с.





Продажи HaoYue должны начаться до конца текущего года, но точных сроков рыночного дебюта Geely пока не называет. Премьера кроссовера, на которой может быть раскрыта вся недостающая информация, ожидается со дня на день.