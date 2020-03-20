ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сезонную дифференциацию для отопительных тарифных групп впервые применят в этом году в Беларуси

20.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Сезонную дифференциацию для отопительных тарифных групп впервые применят в этом году в Беларуси

В Беларуси в этом году впервые применят сезонную дифференциацию для двух отопительных тарифных групп, сообщил сегодня журналистам начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в Беларуси действует 5 тарифных групп. Для отдельных групп кроме одноставочного тарифа предусмотрены также двухзонные и трехзонные тарифы. По двум отопительным тарифным группам в этом году разные тарифы будут действовать в промежутки с 1 января по 31 мая и с 1 июня по 31 декабря.

Так, электроэнергия при условии ее использования, в том числе для отопления (отопления и горячего водоснабжения) в домах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных электроплитами, при отсутствии отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для отопления с 1 января по 31 мая по одноставочному тарифу стоит Br0,0809 за 1 кВт.ч, с 1 июня по 31 декабря тариф составит Br0,0834 за 1 кВт.ч.

При применении дифференцированного тарифа с 1 января по 31 мая по двум временным периодам: Br0,0566 за 1 кВт.ч в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00), Br0,1052 в остальное время суток. С 1 июня эти тарифы составят Br0,0584 и Br0,1084 соответственно.

Тариф на электроэнергию для отопления (отопления и горячего водоснабжения) в домах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для отопления с 1 января по 31 мая составляет Br0,0335 за 1 кВт.ч, с 1 июня по 31 декабря будет Br0,0374.

Как уточнил начальник сектора по работе со СМИ ГПО «Белэнерго» Александр Мальков, никаких дополнительных новшеств по оплате сейчас не вносится, сезонная дифференциация предусмотрена постановлением Совмина от 28 декабря 2019 года №1166. В то же время от граждан в «Белэнерго» поступает достаточно много обращений по этой тематике. «Сегодня у «Белэнерго» достаточно средств коммуникации с гражданами через сайт и социальные сети, можно задать вопрос там, прежде чем писать обращение. Не всегда граждане понимают, что когда вводятся новые тарифы, то это просто дополнительная возможность для потребителей, а не обязанность перейти на новый тариф. По сути, это просто расширение линейки тарифных планов — чтобы был больший выбор», — пояснил Александр Мальков.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в этом году впервые применят сезонную дифференциацию для двух отопительных тарифных групп, сообщил сегодня журналистам начальник управления сбыта...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика