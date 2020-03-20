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«Дочь подниму. Хоть ползать, но будет». Мать Ирины Вейго рассказала про день аварии и как теперь борются за жизнь женщины

20.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


39-летняя случчанка Ирина Вейго в июне 2019 года попала в аварию под Солигорском. Тогда девушка чудом осталась жива. Её мама Галина рассказала SlutskGorod, почему виновница ДТП избежала наказания, как сейчас живёт Ира и поделилась воспоминаниями о том страшном дне.

Ирина Вейго училась в 8-й школе Слуцка. После окончания университета девушка вышла замуж и переехала жить в Санкт-Петербург. Там она работала программистом в частной фирме, и часто приезжала на родину погостить у родителей. О том, что произошло летом 2019 года, когда девушка в очередной раз приехала на родину, рассказала мама Ирины. 

12 июня 2019 года моя дочь поехала на озеро со школьной подругой Юлей (имя изменено по этическим причинам). Вместе с ними были дети Ирины и племянник,— начала свой рассказ Галина. В тот вечер я пошла в парикмахерскую. Помню, как звонила ей в 16:20, говорю, мне в аптеку нужно. Иришка сказала, что вернётся, и мы съездим. А уже через 10 минут мне позвонил муж и велел срочно идти домой.

Первая мысль, мелькнувшая в голове женщины  умерла свекровь, которой было 94 года. Когда дома супруг сказал, что дети попали в аварию, Галина сразу не поверила, ведь несколько минут назад она говорила с дочерью по телефону.

«Бабушка, не плачь, ведь я живой»

— Муж сильно плакал. Когда стало понятно, что он всерьёз говорит,  у меня просто земля из-под ног ушла. Я понимала, что паниковать нельзя. Собралась в «кулак» и сквозь слёзы спросила: "Коля, скажи только одно — живы все"?  в трубке послышались всхлипы. А он говорит… (плачет) не знаю… Но у меня была надежда, что там не всё так страшно.

Галина вспоминает, что к ситуации практически сразу подключилось Российское консульство, потому как дети являются гражданами Российской Федерации. В тот же вечер вместе с представителями консульства родители Ирины приехали в солигорскую больницу.

— До встречи с внуками я всё ещё надеялась, что авария не страшная. Но когда я увидела их - себя не помню. Врачи потом сказали: "Вы так сильно кричали, что было слышно на улице". Первым я увидела внука, он был весь в крови. Во рту ни одного переднего зуба, будто срезали. Я к нему кинулась, плачу навзрыд, обнимаю, а он меня успокаивает: "Бабушка, не плачь, ведь я живой. Главное, чтобы тётя Ира не умерла". Внуки уже знали, что она в тяжёлом состоянии.

У старшей внучки Галины был перелом руки, вывих плеча и сломана челюсть. Ей сделали операцию.  А у младшей - перелом тазобедренного сустава. От болевого шока девочка потеряла сознание, и её сразу отправили в реанимацию. Там она провела три дня, а потом лежала на вытяжке два месяца.


«Молите бога, что жива осталась, ведь с такой травмой не живут»

— Тот день даже вспоминать больно. Иришку экстренно перевезли в Минск. Врач Игорь Владимирович Свечников её оперировал шесть часов. А когда вышел, сказал только: "Я сделал всё, что мог". Я спросила: "Жить будет?", а он ответил, что не знает, с болью в голосе рассказывает женщина.

Ирина провела в реанимации больше двух месяцев. Давление не держалось, но за неё боролись врачи. Когда Галине сказали, что её дочери поможет только хорошая клиника, девушку на самолёте со спецоборудованием отправили в Санкт-Петербург. В этом помогла организация, где Ира до сих пор числится сотрудником.

В клинике нам сразу сказали: "Молите бога, что жива осталась, ведь с такой травмой не живут". Я знаю, что это заслуга Свечникова, он прекрасно сделал операцию, успел убрать все осколки. Мы до сих пор с ним перезваниваемся, советуемся. Врач с золотыми руками.

Галина вспоминает, что до аварии Ирина очень любила путешествовать по Европе. Часто фотографировала красивые места, а снимки выкладывала у себя на странице.

Когда Ирочка пришла в себя, первое, что она сказала: "Мама, видишь, как хорошо всё получилось, я успела везде поездить. А ты всё ругалась, что кредиты берём на путешествия". Она и раньше мне говорила, что жизнь такая короткая, что боится всего не успеть. Хотела мир детям показать. Как накаркала, Галина снова заплакала.

Виновницу аварии не наказали

По факту ДТП было заведено уголовное дело. Только виновница аварии по счастливой случайности смогла избежать наказания. До сих пор родные и близкие Иры Вейго задаются вопросом, почему такая несправедливость?

На слушание я и Юля пришли с адвокатами. Её представитель отстаивал свою подзащитную всеми путями. Тогда Юля избежала наказания, даже арест на имущество сняли и ничего не присудили в связи с амнистией по случаю 75-летия освобождения Беларуси. Указ президента был подписан 19 июля, а у нас как раз в эти дни шёл суд. Как же так, угробила здорового человека, и ей за это ничего не сделали? возмущается женщина.  Единственное, что у меня спросили, согласна ли я с моральной компенсацией в 8 000$, хотя мы её даже не заявляли. Но я была в таком состоянии, что ни о каких деньгах не могла думать, и только молча кивала. Иру тогда спасали врачи. Помню, Юля сказала, что сможет выплачивать по 300 рублей, а её адвокат настаивал: "Соглашайтесь хоть на эту сумму".

Женщина говорит, что сейчас  уголовное дело уже нельзя возбудить, только гражданское. По словам собеседницы, Юля свою вину изначально признала, но позже сказала: виновата лишь в том, что не отказала подруге в поездке на озеро. Когда дома об этом заходит редкий разговор, старшая внучка молчит, а младшая плачет.

Школьная подруга Иры выплачивает моральную компенсацию исправно, хотя этого хватает только на подгузники. Но ведь деньги нужны и для реабилитации, стоимость которой 125 000 российских рублей за 50 дней пребывания в клинике. В пересчёте на белорусские - это почти 3 960 рублей. За последние девять месяцев Ирина прошла три таких курса за счёт пожертвований и сбережений семьи.

Галина утверждает, что по закону виновник аварии обязан взять на себя все расходы, связные с реабилитацией. Только пока эта забота легла на плечи семьи Ирины. На просьбу о посильной помощи Юля ответила отказом.

  Она сказала, что учительская зарплата маленькая, денег у неё нет, что муж не собирается платить за ДТП, и ей нужно кормить сына. Что мы должны радоваться тем деньгам, которые она пока выплачивает. А вместо этого на неё психологически давим. Видеть её не могу! Я знаю, если бы это случилось по вине моей дочери, Ира бы последнее с себя сняла, квартиру бы продала, чтобы исправить то, что натворила. Я ей как-то сказала, что она одним махом принесла горе сразу трём семьям. Говорит, что не хотела, просто у неё в это время телефон зазвонил.

«Зачем они мне такие? Я лежачий обрубок»

Сейчас Ирина полностью зависит от окружающих. Девушка в сердцах кричит, что не хочет жить, что такая никому не нужна. Переживает и злится из-за своей беспомощности. В такие моменты Галина старается найти подходящие слова и поддержать дочь.

Я понимаю, она переживает за семью, ведь не каждый мужчина сможет смотреть на супругу, которая... [сокращено по этическим причинам]. Но я знаю, Саша её очень любит и не оставит никогда. Убеждаю дочь, что всё стабилизируется, только на это нужно время. А Ира говорит: "Мама, ты меня обманываешь"..— в трубке повисло молчание, и снова послышались всхлипы.  "Иногда она кричит, что жить не хочется, что за детей больно. Говорит, зачем им такая мать. Да и дети тоже пострадали психологически. Младшая внучка спрашивает, когда можно посидеть у мамы на коленях. А я говорю, Ариша, пока рано, ведь мама не может даже рук поднять, чтобы обнять тебя. Знаете, что она в ответ сказала? "Раньше я тётю Юлю любила, а теперь нет - она мою маму убила".

Во время разговора женщина старается сдерживать эмоции. Только у неё это слабо получается, особенно, когда вспоминает в деталях мучения, которые пришлось пережить её дочери и внукам.

Недавно Ира руками била об стену: "Зачем они мне такие? Я лежачий обрубок". Я тогда её схватила и сказала, ты представь тот день, когда я узнала про аварию. У меня полжизни ушло, пожалей меня. Вы ведь живы остались, радуйся! Говорю, что у нас с папой скоро юбилей свадьбы, и чтобы она встала и сама пришла нас поздравить.

Добрые новости про успехи и нового друга

Недавно Ирина почувствовала силу в руках, появилась чувствительность. Первым делом она опросила мобильный телефон и стала пробовать выходить в интернет. Не смотря на нерабочие кисти рук, она научилась включать телефон большим пальцем, искать нужную информацию с помощью приложения.

Ирина прикасается пальцем к кнопке, а другой рукой бьёт сверху, чтобы включить телефон. Много читает в последнее время и всё время призывает свою "Алису": набери мне то или то. Приспособилась, старается снова научиться работать. Я радуюсь, ведь 9 месяцев назад она даже головы не могла сама повернуть. Но постепенно сдвиги идут, слышно, как улыбается женщина.

За время реабилитации Ирина научилась сидеть в кресле, правда под наклоном, потому как падает вперёд из-за слабости в мышцах. После занятий на специальном тренажёре появилась сила в руках. А ещё она познакомилась с Андреем Леончиком – парнем, которому всем Слуцком собирали на тренажёр.

— О, Ира говорит, что Андрей её очень поддерживает. Рассказал ей про свой чудо-шагоход. Ирина тоже такой заказала, вот-вот привезут. Пока у неё нет чувствительности ниже пояса, но руки стали оживать. Мы надеемся, что хоть они скоро заработают. Дочь говорит, лишь бы встать и научиться себя обслуживать. Но путь реабилитации долгий, конечно.

«Иру примут в клинику, а я буду там работать санитаркой»

Неделю назад Галина вернулась в Беларусь, чтобы немного отдохнуть. Ведь всё это время женщина проводила рядом с дочерью в клинике. А пока мама находится в отпуске, за Ирой в Санкт-Петербурге присматривают свекровь и муж.

 Пока Ирину мы привезли домой, чтобы сделать перерыв между реабилитациями. К ней приходит и занимается специалист, учит её сидеть, переворачиваться, держать ложку и много ещё чего. За его услуги мы платим ежедневно 2 500 россии (79 бел.руб), рассказывает женщина.

Пока семья собирает деньги на дорогостоящую операцию в Германии, попутно используют все возможные варианты реабилитации. Сейчас их ждут в московском центре «Три сестры».

Нас готовы принять 6 апреля, мы даже зарезервировали место. Это очень хороший вариант - есть травматолог, ревматолог, нейроуролог и ещё много что. Думаю, что из Москвы немножко другие приедем, хоть кисти заработают. И дочка сама изменится в психологическом плане. Дай бог, чтобы мы смогли попасть туда.

Реабилитация Ирины будет длиться 21 день, а за пациентами там ухаживают сиделки. Проживание для сопровождения в клинике платное - обойдётся Галине в 3 000 российских рублей в сутки (около 95 бел. руб). 

Иру примут в клинику, а я буду там работать санитаркой. Уже договорилась. Надежды не теряю, дочь подниму. Пусть хоть ползать, но будет! Ведь, если она осталась жива, значит зачем-то нужна в этом мире. Главное, чтобы руки заработали. Мы стараемся справиться, благодаря добрым людям. Я Ире говорю, чтобы не сдавалась, ведь столько людей верит, что она всё преодолеет.

 
Теги: Минск
 
 
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39-летняя случчанка Ирина Вейго в июне 2019 года попала в аварию под Солигорском. Тогда девушка чудом осталась жива. Её мама Галина рассказала, почему виновница ДТП...
 
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