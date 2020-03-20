«Дочь подниму. Хоть ползать, но будет». Мать Ирины Вейго рассказала про день аварии и как теперь борются за жизнь женщины

Источник материала: Слуцк Город





39-летняя случчанка Ирина Вейго в июне 2019 года попала в аварию под Солигорском. Тогда девушка чудом осталась жива. Её мама Галина рассказала SlutskGorod, почему виновница ДТП избежала наказания, как сейчас живёт Ира и поделилась воспоминаниями о том страшном дне.

Ирина Вейго училась в 8-й школе Слуцка. После окончания университета девушка вышла замуж и переехала жить в Санкт-Петербург. Там она работала программистом в частной фирме, и часто приезжала на родину погостить у родителей. О том, что произошло летом 2019 года, когда девушка в очередной раз приехала на родину, рассказала мама Ирины.

— 12 июня 2019 года моя дочь поехала на озеро со школьной подругой Юлей (имя изменено по этическим причинам). Вместе с ними были дети Ирины и племянник,— начала свой рассказ Галина. — В тот вечер я пошла в парикмахерскую. Помню, как звонила ей в 16:20, говорю, мне в аптеку нужно. Иришка сказала, что вернётся, и мы съездим. А уже через 10 минут мне позвонил муж и велел срочно идти домой.

Первая мысль, мелькнувшая в голове женщины — умерла свекровь, которой было 94 года. Когда дома супруг сказал, что дети попали в аварию, Галина сразу не поверила, ведь несколько минут назад она говорила с дочерью по телефону.

«Бабушка, не плачь, ведь я живой»

— Муж сильно плакал. Когда стало понятно, что он всерьёз говорит, у меня просто земля из-под ног ушла. Я понимала, что паниковать нельзя. Собралась в «кулак» и сквозь слёзы спросила: "Коля, скажи только одно — живы все"? — в трубке послышались всхлипы. — А он говорит… (плачет) не знаю… Но у меня была надежда, что там не всё так страшно.

Галина вспоминает, что к ситуации практически сразу подключилось Российское консульство, потому как дети являются гражданами Российской Федерации. В тот же вечер вместе с представителями консульства родители Ирины приехали в солигорскую больницу.

— До встречи с внуками я всё ещё надеялась, что авария не страшная. Но когда я увидела их - себя не помню. Врачи потом сказали: "Вы так сильно кричали, что было слышно на улице". Первым я увидела внука, он был весь в крови. Во рту ни одного переднего зуба, будто срезали. Я к нему кинулась, плачу навзрыд, обнимаю, а он меня успокаивает: "Бабушка, не плачь, ведь я живой. Главное, чтобы тётя Ира не умерла". Внуки уже знали, что она в тяжёлом состоянии.

У старшей внучки Галины был перелом руки, вывих плеча и сломана челюсть. Ей сделали операцию. А у младшей - перелом тазобедренного сустава. От болевого шока девочка потеряла сознание, и её сразу отправили в реанимацию. Там она провела три дня, а потом лежала на вытяжке два месяца.





«Молите бога, что жива осталась, ведь с такой травмой не живут»

— Тот день даже вспоминать больно. Иришку экстренно перевезли в Минск. Врач Игорь Владимирович Свечников её оперировал шесть часов. А когда вышел, сказал только: "Я сделал всё, что мог". Я спросила: "Жить будет?", а он ответил, что не знает, — с болью в голосе рассказывает женщина.

Ирина провела в реанимации больше двух месяцев. Давление не держалось, но за неё боролись врачи. Когда Галине сказали, что её дочери поможет только хорошая клиника, девушку на самолёте со спецоборудованием отправили в Санкт-Петербург. В этом помогла организация, где Ира до сих пор числится сотрудником.

— В клинике нам сразу сказали: "Молите бога, что жива осталась, ведь с такой травмой не живут". Я знаю, что это заслуга Свечникова, он прекрасно сделал операцию, успел убрать все осколки. Мы до сих пор с ним перезваниваемся, советуемся. Врач с золотыми руками.

Галина вспоминает, что до аварии Ирина очень любила путешествовать по Европе. Часто фотографировала красивые места, а снимки выкладывала у себя на странице.

— Когда Ирочка пришла в себя, первое, что она сказала: "Мама, видишь, как хорошо всё получилось, я успела везде поездить. А ты всё ругалась, что кредиты берём на путешествия". Она и раньше мне говорила, что жизнь такая короткая, что боится всего не успеть. Хотела мир детям показать. Как накаркала, — Галина снова заплакала.

Виновницу аварии не наказали

По факту ДТП было заведено уголовное дело. Только виновница аварии по счастливой случайности смогла избежать наказания. До сих пор родные и близкие Иры Вейго задаются вопросом, почему такая несправедливость?

— На слушание я и Юля пришли с адвокатами. Её представитель отстаивал свою подзащитную всеми путями. Тогда Юля избежала наказания, даже арест на имущество сняли и ничего не присудили в связи с амнистией по случаю 75-летия освобождения Беларуси. Указ президента был подписан 19 июля, а у нас как раз в эти дни шёл суд. Как же так, угробила здорового человека, и ей за это ничего не сделали? — возмущается женщина. — Единственное, что у меня спросили, согласна ли я с моральной компенсацией в 8 000$, хотя мы её даже не заявляли. Но я была в таком состоянии, что ни о каких деньгах не могла думать, и только молча кивала. Иру тогда спасали врачи. Помню, Юля сказала, что сможет выплачивать по 300 рублей, а её адвокат настаивал: "Соглашайтесь хоть на эту сумму".

Женщина говорит, что сейчас уголовное дело уже нельзя возбудить, только гражданское. По словам собеседницы, Юля свою вину изначально признала, но позже сказала: виновата лишь в том, что не отказала подруге в поездке на озеро. Когда дома об этом заходит редкий разговор, старшая внучка молчит, а младшая плачет.

Школьная подруга Иры выплачивает моральную компенсацию исправно, хотя этого хватает только на подгузники. Но ведь деньги нужны и для реабилитации, стоимость которой 125 000 российских рублей за 50 дней пребывания в клинике. В пересчёте на белорусские - это почти 3 960 рублей. За последние девять месяцев Ирина прошла три таких курса за счёт пожертвований и сбережений семьи.

Галина утверждает, что по закону виновник аварии обязан взять на себя все расходы, связные с реабилитацией. Только пока эта забота легла на плечи семьи Ирины. На просьбу о посильной помощи Юля ответила отказом.

— Она сказала, что учительская зарплата маленькая, денег у неё нет, что муж не собирается платить за ДТП, и ей нужно кормить сына. Что мы должны радоваться тем деньгам, которые она пока выплачивает. А вместо этого на неё психологически давим. Видеть её не могу! Я знаю, если бы это случилось по вине моей дочери, Ира бы последнее с себя сняла, квартиру бы продала, чтобы исправить то, что натворила. Я ей как-то сказала, что она одним махом принесла горе сразу трём семьям. Говорит, что не хотела, просто у неё в это время телефон зазвонил.

«Зачем они мне такие? Я лежачий обрубок»

Сейчас Ирина полностью зависит от окружающих. Девушка в сердцах кричит, что не хочет жить, что такая никому не нужна. Переживает и злится из-за своей беспомощности. В такие моменты Галина старается найти подходящие слова и поддержать дочь.

— Я понимаю, она переживает за семью, ведь не каждый мужчина сможет смотреть на супругу, которая... [сокращено по этическим причинам]. Но я знаю, Саша её очень любит и не оставит никогда. Убеждаю дочь, что всё стабилизируется, только на это нужно время. А Ира говорит: "Мама, ты меня обманываешь"..— в трубке повисло молчание, и снова послышались всхлипы. — "Иногда она кричит, что жить не хочется, что за детей больно. Говорит, зачем им такая мать. Да и дети тоже пострадали психологически. Младшая внучка спрашивает, когда можно посидеть у мамы на коленях. А я говорю, Ариша, пока рано, ведь мама не может даже рук поднять, чтобы обнять тебя. Знаете, что она в ответ сказала? "Раньше я тётю Юлю любила, а теперь нет - она мою маму убила".

Во время разговора женщина старается сдерживать эмоции. Только у неё это слабо получается, особенно, когда вспоминает в деталях мучения, которые пришлось пережить её дочери и внукам.

— Недавно Ира руками била об стену: "Зачем они мне такие? Я лежачий обрубок". Я тогда её схватила и сказала, ты представь тот день, когда я узнала про аварию. У меня полжизни ушло, пожалей меня. Вы ведь живы остались, радуйся! Говорю, что у нас с папой скоро юбилей свадьбы, и чтобы она встала и сама пришла нас поздравить.

Добрые новости про успехи и нового друга

Недавно Ирина почувствовала силу в руках, появилась чувствительность. Первым делом она опросила мобильный телефон и стала пробовать выходить в интернет. Не смотря на нерабочие кисти рук, она научилась включать телефон большим пальцем, искать нужную информацию с помощью приложения.

— Ирина прикасается пальцем к кнопке, а другой рукой бьёт сверху, чтобы включить телефон. Много читает в последнее время и всё время призывает свою "Алису": набери мне то или то. Приспособилась, старается снова научиться работать. Я радуюсь, ведь 9 месяцев назад она даже головы не могла сама повернуть. Но постепенно сдвиги идут, — слышно, как улыбается женщина.

За время реабилитации Ирина научилась сидеть в кресле, правда под наклоном, потому как падает вперёд из-за слабости в мышцах. После занятий на специальном тренажёре появилась сила в руках. А ещё она познакомилась с Андреем Леончиком – парнем, которому всем Слуцком собирали на тренажёр.

— О, Ира говорит, что Андрей её очень поддерживает. Рассказал ей про свой чудо-шагоход. Ирина тоже такой заказала, вот-вот привезут. Пока у неё нет чувствительности ниже пояса, но руки стали оживать. Мы надеемся, что хоть они скоро заработают. Дочь говорит, лишь бы встать и научиться себя обслуживать. Но путь реабилитации долгий, конечно.

«Иру примут в клинику, а я буду там работать санитаркой»

Неделю назад Галина вернулась в Беларусь, чтобы немного отдохнуть. Ведь всё это время женщина проводила рядом с дочерью в клинике. А пока мама находится в отпуске, за Ирой в Санкт-Петербурге присматривают свекровь и муж.

— Пока Ирину мы привезли домой, чтобы сделать перерыв между реабилитациями. К ней приходит и занимается специалист, учит её сидеть, переворачиваться, держать ложку и много ещё чего. За его услуги мы платим ежедневно 2 500 россии (79 бел.руб), — рассказывает женщина.

Пока семья собирает деньги на дорогостоящую операцию в Германии, попутно используют все возможные варианты реабилитации. Сейчас их ждут в московском центре «Три сестры».

— Нас готовы принять 6 апреля, мы даже зарезервировали место. Это очень хороший вариант - есть травматолог, ревматолог, нейроуролог и ещё много что. Думаю, что из Москвы немножко другие приедем, хоть кисти заработают. И дочка сама изменится в психологическом плане. Дай бог, чтобы мы смогли попасть туда.

Реабилитация Ирины будет длиться 21 день, а за пациентами там ухаживают сиделки. Проживание для сопровождения в клинике платное - обойдётся Галине в 3 000 российских рублей в сутки (около 95 бел. руб).

— Иру примут в клинику, а я буду там работать санитаркой. Уже договорилась. Надежды не теряю, дочь подниму. Пусть хоть ползать, но будет! Ведь, если она осталась жива, значит зачем-то нужна в этом мире. Главное, чтобы руки заработали. Мы стараемся справиться, благодаря добрым людям. Я Ире говорю, чтобы не сдавалась, ведь столько людей верит, что она всё преодолеет.