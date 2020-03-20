За прошлый год в Слуцком районе изъяли 11 тонн металла на сумму более 8 тысяч рублей

Источник материала: Слуцк Город

Налоговыми органами на протяжении ряда лет создается система мер, направленных на сокращение деятельности в теневом секторе экономики с целью исключения случаев уклонения от налогообложения, сообщили SG в ИМНС по Слуцкому району.

— Особое внимание уделяется выявлению незарегистрированной предпринимательской деятельности, а также контролю за оборотом подакцизной группы товаров (алкогольные напитки, табачные изделия, спиртосодержащая продукция) и лома черных и цветных металлов, — говорится в пресс-релизе.

Так, инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району (далее – ИМНС) совместно с правоохранительными органами в 2019 году в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении физлиц и ИП арестовано и обращено в доход государства по постановлениям экономического суда Минской области и суда Слуцкого района товарно-материальных ценностей и незаконно полученного дохода на общую сумму 19 791,28 рублей. В том числе:

254,8 литра алкогольных напитков на общую сумму 3 980,43 рублей;

313,6 литров спиртосодержащей продукции на общую сумму 2 192,64 рублей;

10 951 кг лома черных и цветных металлов на общую сумму 8 047,63 рублей;

доход от реализации товаров (работ, услуг) на общую сумму 5 570,58 рублей.

Для примера, в ходе взаимодействия инспекции с сотрудниками Слуцкого РОВД установлен гражданин «Г», который заготовил лом цветных металлов в количестве 1 997 кг на общую сумму 4 006,84 рублей, в феврале 2019 года осуществлял его транспортировку на автомобиле для сдачи в заготовительную организацию с целью получения дохода. Согласно постановлению экономического суда области гражданин «Г» привлечен к административной ответственности по части 1-1 статьи 12.7 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере 255,00 рублей с конфискацией лома цветных металлов.



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