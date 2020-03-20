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За прошлый год в Слуцком районе изъяли 11 тонн металла на сумму более 8 тысяч рублей
20.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Налоговыми органами на протяжении ряда лет создается система мер, направленных на сокращение деятельности в теневом секторе экономики с целью исключения случаев уклонения от налогообложения, сообщили SG в ИМНС по Слуцкому району.
— Особое внимание уделяется выявлению незарегистрированной предпринимательской деятельности, а также контролю за оборотом подакцизной группы товаров (алкогольные напитки, табачные изделия, спиртосодержащая продукция) и лома черных и цветных металлов, — говорится в пресс-релизе.
Так, инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району (далее – ИМНС) совместно с правоохранительными органами в 2019 году в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении физлиц и ИП арестовано и обращено в доход государства по постановлениям экономического суда Минской области и суда Слуцкого района товарно-материальных ценностей и незаконно полученного дохода на общую сумму 19 791,28 рублей. В том числе:
Для примера, в ходе взаимодействия инспекции с сотрудниками Слуцкого РОВД установлен гражданин «Г», который заготовил лом цветных металлов в количестве 1 997 кг на общую сумму 4 006,84 рублей, в феврале 2019 года осуществлял его транспортировку на автомобиле для сдачи в заготовительную организацию с целью получения дохода. Согласно постановлению экономического суда области гражданин «Г» привлечен к административной ответственности по части 1-1 статьи 12.7 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере 255,00 рублей с конфискацией лома цветных металлов.
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Налоговыми органами на протяжении ряда лет создается система мер, направленных на сокращение деятельности в теневом секторе экономики с целью исключения случаев...
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