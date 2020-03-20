На выходных в Слуцке похолодает до -6, гололедица, возможна метель

Источник материала: Слуцк Город

Наступило равноденствие, и многие уже подбирают себе места для купания ? Не спешите. В ближайшие выходные температура ночью по республике местами опустится до -10..-12°С, ожидается сильный ветер, метель. Об этом сообщает Белгидромет.

В субботу, 21 марта, погоду в стране будет определять прохладная воздушная масса с северных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью в основном по северу, а днем во многих районах страны пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. В Минской области ожидается северный ветер до 9 м/с, днём порывы до 14 м/с, ночью от -2 до +3 градусов, днём до +5°С.

В воскресенье, 22 марта, похолодает. Республика окажется на периферии холодного северо-атлантического антициклона с территории Швеции, по юго-восточной половине кажется влияние фронтальной системы. Ожидается кратковременный снег, местами метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами, днем на большей части страны порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью по стране понизится до -2..-9°С, максимальная температура воздуха днем -2..+4°С, в Минской области от -8 ночью до +3 градусов в светлое время.

23 марта большая часть страны останется на периферии холодного антициклона. Ожидается переменная облачность, в Минской области преимущественно без осадков. Ночью и утром по юго-востоку страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, в северных районах Беларуси местами до -12°С, днем температурный фон будет находиться в пределах 0..+5°С.

Согласно предварительному прогнозу погоды, прохладная погода с отрицательными ночными температурами сохранится и не следующей неделе. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах!



Slutsk-Gorod.by