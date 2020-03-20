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«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом

20.03.2020 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Популярная российская актриса Лянка Грыу ответила на вопросы о том, как она встретилась со своим отцом – молдавским актёром Георге Грыу. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». 

По словам Лянки, об отце она услышала вскоре после того, как родила ребёнка. На телевидении появился человек, который утверждал, что он – отец Лянки Грыу. Георге признавал, что был плохим отцом, однако говорил, что дочь должна быть благодарна ему за жизнь и за возможность жить в Москве. 

«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом
Фото: instagram.com/lyanka22 

Актриса испытывала смешанные чувства и не торопилась со встречей. В это время Грыу поступали звонки с просьбой больше рассказать о молдавском актёре. Лянке могли позвонить в любое время дня и ночи, а иногда даже угрожали, что если она откажется ответить на вопросы, то это может плохо повлиять на её карьеру и репутацию. 

Теперь Грыу нашла в себе силы поговорить об отце. Отвечая на слова молавского актёра, Лянка сказала, что у каждого человека есть своя точка зрения, разумеется, у Георге тоже. Однако актриса считает свою возможность жить в Москве заслугой матери. 

«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом
Фото: instagram.com/lyanka22 

«Мне нужно было время, чтобы понять и простить отца. Я знала, что увижу его, что мы встретимся. Просто я не знала точно, каким образом это произойдёт», – объяснила Лянка своё нежелание сразу же встретиться с Георге. 

Первая возможная встреча не состоялась, поскольку Грыу не хотела, чтобы этот момент попал на камеру. Вторая возможность представилась через 6-7 лет. Тогда Лянка встретилась со своими сводными братом и сестрой. 

«Вот их я хотела видеть. Я точно знала, зачем я хочу их видеть. И я очень рада, что я с ними встретилась. Настолько родные мне люди... Как-то сразу абсолютно точно понимаешь, что такое родня», – поделилась впечатлениями Грыу. 

«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом
Фото: instagram.com/lyanka22 

Старшая сестра Лянки предложила ей встретиться с отцом. Актриса согласилась, что, да, нужно бы, но встреча так и не произошла. А произошла год спустя. Ещё до этого Георге нашёл Лянку в соцсетях, извинился и сказал, что гордится дочкой. 

Встреча состоялась летом. Георге подарил Лянке цветы, затем отец и дочь пошли в ресторан. Там они поговорили о прошлом, о том, как складывается у них жизнь сейчас. На прощанье Грыу обнялись, и актёр сказал: «Всегда сначала чувствуй, а потом реагируй». Артистка задумалась над этим советом. 

«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом
Фото: instagram.com/lyanka22 

«Я не хочу говорить, что его простила, потому что лично я не считаю, что он виноват. Прощение в данном случае будет немного свысока. В какой-то момент я поняла, что я не буду полноценной личностью, если я не заполню вот эту пустую ячейку под названием «Папа». Если я не вложу туда реального человека, который передо мной находится», – попыталась выразить своё отношение к отцу Лянка. 

Ранее Грыу рассказывала, что Георге ассоциируется у неё с картиной Врубеля.  

Актриса видит в ней энергию, спокойствие и опасность – здесь подробнее.   

Люди в материале: Лянка Грыу, Георге Грыу

 
 
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Новости России. Популярная российская актриса Лянка Грыу ответила на вопросы о том, как она встретилась со своим отцом – молдавским актёром Георге Грыу. Об этом...
 
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