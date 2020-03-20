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«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

20.03.2020 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Качество, которое Вы в себе цените больше всего?

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Целеустремлённость.

Вадим Щеглов:
Вас легко обидеть?

Ольга Алейникова:
Легко.

Вадим Щеглов:
Вы – верующий человек?

Ольга Алейникова:
Верующий.

Вадим Щеглов:
Ваш кумир в профессии?

Ольга Алейникова:
Мой учитель – Майя Петровна Павлова и моя мама – Луиза Яковлевна Молчанова.

«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
На что бы Вы никогда не потратили бы деньги?

Ольга Алейникова:
Я могу сказать, на что бы я потратила деньги. На путешествия.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором Вы сожалеете до сих пор?

Ольга Алейникова:
Одна моя профессиональная ошибка.

Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?

Ольга Алейникова:
Наверное, позавчера. Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы. Я всю жизнь плачу на «Золушке».

Вадим Щеглов:
Ради чего Вы лгали или смогли бы солгать?

Ольга Алейникова:
Ради того, чтобы не нанести человеку моральную травму.

Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…

Ольга Алейникова:
Когда он живёт в гармонии с самим собой.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Ольга Алейникова:
Всё, ради чего можно жить.

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– как стала педиатром-онкогематологом из-за умеревшей девочки

– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал

– о муже, детях и внуках

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Ольга Алейникова, Вадим Щеглов

 
Теги: Минск
 
 
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Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Качество, которое Вы в себе цените больше всего? Ольга Алейникова, главный...
 
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