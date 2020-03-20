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Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

20.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В настоящее время перед бытовой и коммунальной сферами стоят серьезные задачи, направленные как на сохранение лучших традиций, так и внедрение инновационных подходов. Создание максимально удобных условий для качественной жизни наших граждан, обеспечение бесперебойной деятельности организаций и учреждений, красота и чистота наших улиц, а также высокий уровень бытового обслуживания населения — вот основные направления вашего ежедневного, кропотливого труда.

Дорогие друзья! Выражаем уверенность, что и в дальнейшем вы приложите все силы и энергию для выполнения поставленных целей, а внимание и доброжелательность к людям будут вашей неизменной визитной карточкой.

Пусть приумножатся ваши успехи, совершенствуется мастерство и растет благосостояние ваших семей. Желаем успехов, счастья, неисчерпаемого оптимизма и осуществления намеченных планов!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета    Д. М. Ломако.

Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов   В. С. Шпец.

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