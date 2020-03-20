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Беларусь заняла 75-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
20.03.2020 16:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В рейтинге самых счастливых стран мира Беларусь в этом году на 75-ом месте. В прошлом году у страны было 81-е место.
Доклад World Happiness Report был впервые выпущен в 2012 году при поддержке ООН. В нем оцениваются 156 стран и учитываются следующие показатели: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции и др.
В первую десятку вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.
Самыми несчастными странами стали Афганистан (153-е место), Южный Судан (152), Зимбабве (151) и Руанда (150).
Что касается наших соседей, то у Литвы – 41-е место, Польши – 43-я, Латвии – 57-е, России – 73-е, Украины – 123-е.
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В рейтинге самых счастливых стран мира Беларусь в этом году на 75-ом месте. В прошлом году у страны было 81-е место.
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