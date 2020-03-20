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Вместо роз – унылый стрим

20.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

 

Вместо роз – унылый стрим

С чем ассоциируется у нас День женщин? С любовью, радостью, весной и прекрасным, романтичным настроением. Мы стремимся эффектно поздравить прекрасную половину человечества с этим замечательным праздником, преподнести приятные сюрпризы. В День женщин брестский блогер Сергей Петрухин вместо того, чтобы быть в этот день со своими женщинами и дарить им поздравления и любовь, на своей малой родине в Кобрине в погоне за мнимой славой решил собрать на набережной города своих знакомых и одноклассников и устроил стрим (прямую трансляцию в сети интернет).

В режиме он-лайн Петрухин выслушивал от собравшихся «острые» вопросы, которые их волновали. Так, один из участников стрима высказал своё недоверие к социально-экономическому курсу, который проводится в нашей стране, а так же к тем действиям, заявлениям и программам, которые выдвигает белорусская оппозиция. На вопрос «Так что же делать?» гражданин так и не дал внятного ответа, противоречиво заявив в итоге, что…вся надежда на поддержку оппозиции. После получасовой беседы «о невесёлой жизни» участники стрима откровенно заскучали. Решив поднять упавший «градус» своего затухающего эфира, Петрухин выкрикнул в камеру, что в нашей стране нет ни правосудия, ни милиции, ни медицины. Напрасно. Бурных оваций от собравшихся не последовало. И это вполне объяснимо.

Возьмём, к примеру, белорусскую медицину. А точнее, подходы, которыми руководствуется наша система здравоохранения. Совсем недавно пришлось выслушать жизненную историю от одного из пациентов Кобринской центральной районной больницы, который работает в России и имеет там вид на жительство. Однажды у него серьёзно пошатнулось здоровье. В российских учреждениях здравоохранения, прежде чем оказывать медицинскую помощь, гражданину поставили жёсткий ультиматум: утром деньги – вечером госпитализация. Гарантий никаких на выздоровление не дали. Суммы оказались не маленькими. Таких денег у пациента не оказалось. Страдая от гипертонического криза, взял билет на родину и приехал в Беларусь. Совершенно бесплатно кобринские врачи оказали пациенту необходимую квалифицированную помощь, и через неделю в добром здравии он был выписан.

Спокойствие на улицах города, благоустройство, реконструкция нового моста, создание новых рабочих мест и производств, ситуация на рыке труда, внимание каждому, кто обратился за помощью в органы власти. Именно эти темы всегда были, есть и будут ключевыми в повседневной работе руководства района и местных народных избранников. Безусловно, благополучие отдельной семьи или конкретного человека в большей мере зависит только от собственных сил и возможностей. А какие реальные дела или здравые идеи в процессе стрима предложили вездесущие местные активисты Александр Мех или Пётр Дубчук, регулярно пишущий разного рода обращения в государственные инстанции и учреждения? В тот день они вышли на улицу не для того, к примеру, чтобы засучив рукава, очистить набережную Днепро-Бугского канала от мусора, и наконец-то сделать хоть одно полезное дело для города, а чтобы наполнить голыми эмоциями и громкими лозунгами эфир блогера Сергея Петрухина, имеющего судимость за некорректные и оскорбительные высказывания в адрес правоохранителей. Позабыл, вероятно, этот так называемый блогер об известной народной мудрости: на чужом горе счастья не построить.

Захар Липский.

 
 
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Вместо роз – унылый стрим
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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