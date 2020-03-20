Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поисковики восстановили имя ещё одного героя, освобождавшего Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Останки младшего сержанта 127-го истребительного авиаполка Павла Ярошенко были найдены в трёх километрах от агрогородка Озаричи.





История, очевидцем которой стал один из односельчан, передавалась несколько поколений подряд. В январе 1944 года немецким зенитным огнём с земли был сбит советский ЯК-1Б. Истребитель упал в болото. В 2019 году поисковикам удалось найти не только фрагменты самолёта, но и останки пилота. Позже была установлена личность героя.





Павел Гордеев, руководитель Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск МВД России по Усть-Лабинскому району:

То, что сделали ваши поисковики, это бесценная работа, бесценное отношение ко всему этому. Это приоритет поколения. Мы должны понимать, что победа у нас одна общая. Это 9 Мая. И мы должны следующему поколению передать весь трагизм и всю радость того, что мы это осилили – победили в этой войне.







Останки погибшего будут захоронены на родине героя, в городе Усть-Лабинск Краснодарского края России. Спустя 76 лет младший сержант Павел Ярошенко больше не «пропавший без вести».