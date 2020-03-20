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Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае

20.03.2020 16:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поисковики восстановили имя ещё одного героя, освобождавшего Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае

Останки младшего сержанта 127-го истребительного авиаполка Павла Ярошенко были найдены в трёх километрах от агрогородка Озаричи.

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае

История, очевидцем которой стал один из односельчан, передавалась несколько поколений подряд. В январе 1944 года немецким зенитным огнём с земли был сбит советский ЯК-1Б. Истребитель упал в болото. В 2019 году поисковикам удалось найти не только фрагменты самолёта, но и останки пилота. Позже была установлена личность героя.

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае

Павел Гордеев, руководитель Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск МВД России по Усть-Лабинскому району:
То, что сделали ваши поисковики, это бесценная работа, бесценное отношение ко всему этому. Это приоритет поколения. Мы должны понимать, что победа у нас одна общая. Это 9 Мая. И мы должны следующему поколению передать весь трагизм и всю радость того, что мы это осилили  победили в этой войне. 

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае


Останки погибшего будут захоронены на родине героя, в городе Усть-Лабинск Краснодарского края России. Спустя 76 лет младший сержант Павел Ярошенко больше не «пропавший без вести».

Люди в материале: Павел Гордеев, Павел Ярошенко

 
 
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Новости Беларуси. Поисковики восстановили имя ещё одного героя, освобождавшего Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Останки младшего...
 
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