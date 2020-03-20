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Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поисковики восстановили имя ещё одного героя, освобождавшего Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Останки младшего сержанта 127-го истребительного авиаполка Павла Ярошенко были найдены в трёх километрах от агрогородка Озаричи.
История, очевидцем которой стал один из односельчан, передавалась несколько поколений подряд. В январе 1944 года немецким зенитным огнём с земли был сбит советский ЯК-1Б. Истребитель упал в болото. В 2019 году поисковикам удалось найти не только фрагменты самолёта, но и останки пилота. Позже была установлена личность героя.
Павел Гордеев, руководитель Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск МВД России по Усть-Лабинскому району:
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Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае
Новости Беларуси. Поисковики восстановили имя ещё одного героя, освобождавшего Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Останки младшего...
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