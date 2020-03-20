«Последнее предупреждение» вынесут правоохранители Пинского района пьяницам и дебоширам

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в службе профилактики Пинского РОВД, с 20 по 29 марта на территории Пинского района проводится акция «Последнее предупреждение».

Несмотря на проводимую отделом внутренних дел Пинского райисполкома работу и достигнутые определенные результаты о полной стабилизации обстановки говорить рано. Принять меры индивидуальной профилактики к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, а также к лицам, совершающим правонарушения в семейно-бытовых отношениях. Таковыми основными целями профилактической акции видят стражи порядка Пинского района.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» № 122 от 2014 года в отношении лица, совершившего единожды правонарушение в сфере-семейно бытовых отношений, или же дважды привлеченного к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения в течение года, выносится официальное предупреждение. В случае повторного правонарушения, после объявления официального предупреждения, правонарушитель ставится на профилактический учет в ОВД. В отношении дебошира, повторно совершающего правонарушение в быту, также выносится защитное предписание с последующим выселением из жилища. За нарушение защитного предписания, наступает административная ответственность, которая предусматривает как штраф, так и административный арест.

Проводя профилактические мероприятия по деалкоголизации населения во взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами профилактики, Пинским РОВД с начала года в условия ЛТП осуждено 7 лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, 9 человек изолировано.

Жители Пинского района не становитесь заложниками «зеленого змия», берегите себя и свои семьи!