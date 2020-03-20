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Без вас не получится! Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дороге провели сегодня сотрудники ГАИ совместно с жителями области
20.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
«Без вас не получится!»
Пешеходы и водители обратились к таким же участникам дорожного движения с очень важным посылом о соблюдении ПДД.
Родители ребят продемонстрировали на камеру последовательность действий по фиксации ремнем безопасности детей в автокресле автомобиля, а также сопроводили малышей при пересечении проезжей части, держа каждого за руку.
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Без вас не получится! Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дороге провели сегодня сотрудники ГАИ совместно с жителями области
«Без вас не получится!» Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма провели сегодня сотрудники...
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