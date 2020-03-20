ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Без вас не получится! Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дороге провели сегодня сотрудники ГАИ совместно с жителями области

20.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Патриот (Ушачи)

«Без вас не получится!»
Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма провели сегодня сотрудники Госавтоинспекции совместно с жителями всей области.

Пешеходы и водители обратились к таким же участникам дорожного движения с очень важным посылом о соблюдении ПДД.

Родители ребят продемонстрировали на камеру последовательность действий по фиксации ремнем безопасности детей в автокресле автомобиля, а также сопроводили малышей при пересечении проезжей части, держа каждого за руку.
Пример важен, пример обязателен, особенно когда рядом находится самый дорогой и близкий участник дорожного движения.
Остается прислушаться к призывам дисциплинированных родителей и выполнить несложные, но в тоже время очень важные требования дорожной дисциплины.
Рядом с каждым из нас могут находиться дети и очень важно, чтобы наше поведение на дороге служило для них примером их отношения к дорожной дисциплине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Без вас не получится!» Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма провели сегодня сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко считает, что Беларусь одной ногой уже вступила в финансовый кризис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика