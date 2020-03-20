Без вас не получится! Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дороге провели сегодня сотрудники ГАИ совместно с жителями области

Источник материала: Патриот (Ушачи)

«Без вас не получится!»

Акцию по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма провели сегодня сотрудники Госавтоинспекции совместно с жителями всей области.

Пешеходы и водители обратились к таким же участникам дорожного движения с очень важным посылом о соблюдении ПДД.

Родители ребят продемонстрировали на камеру последовательность действий по фиксации ремнем безопасности детей в автокресле автомобиля, а также сопроводили малышей при пересечении проезжей части, держа каждого за руку.

Пример важен, пример обязателен, особенно когда рядом находится самый дорогой и близкий участник дорожного движения.

Остается прислушаться к призывам дисциплинированных родителей и выполнить несложные, но в тоже время очень важные требования дорожной дисциплины.

Рядом с каждым из нас могут находиться дети и очень важно, чтобы наше поведение на дороге служило для них примером их отношения к дорожной дисциплине.