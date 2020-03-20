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С весной что-то пошло не так: гололед и мороз до -10 на выходных

20.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Мы уже успели привыкнуть за последние месяцы, что плюсовая температура зимой - это уже нормально, как и к тому факту, что снежные сугробы почти что стали ностальгией. Но климат, похоже, решил таки возместить зимние потери: в ближайшие дни в Беларуси существенно похолодает.
 
Как сообщает сайт Белгидромета, в ночные и утренние часы 21 марта в субботу на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура в ближайшие дни опуститься до уровня 0 плюс 3. Между тем в некоторых местах по республике возможны ночные заморозки до минус 10 по Цельсию.

Такое похолодание вызвано приходом на территорию страны холодного атмосферного фронта. Антициклон будет определять погоду в следующие 5-7 дней, и покинет Беларусь только к следующему уик-энду

"ГП".

 
 
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Мы уже успели привыкнуть за последние месяцы, что плюсовая температура зимой - это уже нормально, как и к тому факту, что снежные сугробы почти...
 
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