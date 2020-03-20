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В Ляховичах произошло курьезное ДТП: у водителя "убежала" Газелька

20.03.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 марта 2020 года около 13.30 в Ляховичах произошло курьезное ДТП.

В Ляховичах произошло курьезное ДТП: у водителя "убежала" Газелька

По предварительной информации: 55-летний местный житель, управлял автомобилем «Газель» и «припарковался» вблизи городского Дома культуры, ушел на несколько минут. Когда мужчина вернулся, то увидел «Газель» уже совсем в другом месте.

Ввиду того, что водитель не принял меры, исключающее самопроизвольное движение транспортного средства, автомобиль покатился и совершил столкновение со стоящим на стоянке автомобилем «Рено Дастер». Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.

ГАИ напоминает водителям, что во избежание самопроизвольного движения автомобиля, необходимо не забывать ставить транспортное средство на «ручник».

 
 
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  Сегодня, 20 марта 2020 года около 13.30 в Ляховичах произошло курьезное ДТП. По предварительной информации: 55-летний местный житель, управлял автомобилем «Газель» и...
 
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