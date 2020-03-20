ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Михаил Былинский возглавил ПМК-86 «Водстрой»

20.03.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Михаил Былинский возглавил ПМК-86 «Водстрой»
С 12 марта ПМК № 86 «Водстрой» возглавил Михаил Былинский.

Родился Михаил Юрьевич в 1985 году в Глуске, образование у него высшее — в 2008 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «сельское строительство и обустройство территорий». В ПМК № 86 пришел в 2013 году мастером, до этого год отработал в филиале «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и четыре года в УП «Дзержинское ЖКХ», сначала мастером по обслуживанию внутридомовых санитарно-технических систем, затем ведущим инженером. В 2018 году Михаил Былинский был назначен главным инженером ПМК № 86, в этой должности работал до настоящего времени. Женат, в семье воспитывается дочь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 марта ПМК № 86 «Водстрой» возглавил Михаил Былинский. Родился Михаил Юрьевич в 1985 году в Глуске, образование у него высшее — в 2008 году окончил Белорусскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Червяков: экономия при покупке электромобиля с учетом льгот и нулевой таможенной пошлины может быть Br15-30 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика