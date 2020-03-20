Михаил Былинский возглавил ПМК-86 «Водстрой»

Источник материала: Радзiма



С 12 марта ПМК № 86 «Водстрой» возглавил Михаил Былинский.

Родился Михаил Юрьевич в 1985 году в Глуске, образование у него высшее — в 2008 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «сельское строительство и обустройство территорий». В ПМК № 86 пришел в 2013 году мастером, до этого год отработал в филиале «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и четыре года в УП «Дзержинское ЖКХ», сначала мастером по обслуживанию внутридомовых санитарно-технических систем, затем ведущим инженером. В 2018 году Михаил Былинский был назначен главным инженером ПМК № 86, в этой должности работал до настоящего времени. Женат, в семье воспитывается дочь.