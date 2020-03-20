|
Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Место отправления и прибытия рейсов по старой прописке. 20 марта в 5 утра автовокзал «Восточный» возобновил работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас задействован только первый этаж с залом ожидания на 80 мест, камерами хранения, тремя кассами и кафе. Кстати, билеты можно купить на месте либо в интернете.
Первым с обновленного вокзала почти в 5.30 утра уехал автобус в «Новые Зеленки».
Валентина Давыдовская:
Андрей Илларионов, заместитель директора ГП « Столичный транспорт и связь»:
Всего же сейчас с «Восточного» организовано 26 рейсов в будни и 29 рейсов в выходные. Самый близкий маршрут – в Мачулищи, а самый дальний – в Витебск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта
Новости Беларуси. Место отправления и прибытия рейсов по старой прописке. 20 марта в 5 утра автовокзал «Восточный» возобновил работу, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)