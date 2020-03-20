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Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

20.03.2020 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Место отправления и прибытия рейсов по старой прописке. 20 марта в 5 утра автовокзал «Восточный» возобновил работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Сейчас задействован только первый этаж с залом ожидания на 80 мест, камерами хранения, тремя кассами и кафе. Кстати, билеты можно купить на месте либо в интернете.

Первым с обновленного вокзала почти в 5.30 утра уехал автобус в «Новые Зеленки».

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Валентина Давыдовская:
Я хотела бы, чтобы работал вот этот вокзал «Восточный», потому что было так хорошо и удобно. Я проживаю здесь, в Серебрянке, и постоянно ездила на родину отца, матери, дедушки и бабушки этим автобусом.

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Андрей Илларионов, заместитель директора ГП « Столичный транспорт и связь»:
Направление этих маршрутов указано на официальных сайтах перевозчика и нашего учреждения. С ним пассажиры могут ознакомиться и, соответственно, уточнить расписание движения.

Всего же сейчас с «Восточного» организовано 26 рейсов в будни и 29 рейсов в выходные. Самый близкий маршрут – в Мачулищи, а самый дальний – в Витебск.

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Люди в материале: Валентина Давыдовская, Андрей Илларионов

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Место отправления и прибытия рейсов по старой прописке. 20 марта в 5 утра автовокзал «Восточный» возобновил работу, сообщили в программе...
 
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Клiч Радзiмы
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