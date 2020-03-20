ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее

20.03.2020 18:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Выставка икон «Свет православия» открылась 13 марта в УК «Ганцевичский районный краеведческий музей». Сегодня, 20 марта, жителям города выпала возможность пообщаться с преподавателем Воскресной школы при Свято-Тихоновском храме Марией Орса и матушкой Ириной Пилипчук, чьи изделия, выполненные в технике макраме, также представлены на выставке.

Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее

Мария Александровна увлеченно рассказала посетителям выставки о православной церкви: откуда берет свои истоки и чем живет сейчас, а также поделилась несколькими реальными чудотворными историями исцелений.

  • Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
  • Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее

А матушка Ирина сегодняшним гостям музея с удовольствием рассказала о том, как создавались работы, которые сейчас украшают один из залов музея, где она черпает вдохновение и какие изделия в технике макраме для дизайна интерьера дома мечтает сделать в скором времени.

Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее
Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее

Напомним, что выставка икон XVIII—XX веков «Свет православия» в Ганцевичском районном краеведческом музее приурочена к одному из важнейших христианских праздников — Пасхе. Посетители выставки увидели более 30 икон с изображением Богородицы, Иисуса Христа, Святых.

Данная коллекция икон передана на постоянное хранение музею в 2003 году из Брестской таможни.

Выставка продлится до 21 апреля.

Дарья ЗАНЬКО.


(Visited 6 times, 10 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка икон «Свет православия» открылась 13 марта в УК «Ганцевичский районный краеведческий музей». Сегодня, 20 марта, жителям города выпала возможность
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья экс-директора «Элемы» продает особняк в Минске. Цена - 1,2 миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика