Выставка икон и изделий макраме открылась в ганцевичском музее

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Выставка икон «Свет православия» открылась 13 марта в УК «Ганцевичский районный краеведческий музей». Сегодня, 20 марта, жителям города выпала возможность пообщаться с преподавателем Воскресной школы при Свято-Тихоновском храме Марией Орса и матушкой Ириной Пилипчук, чьи изделия, выполненные в технике макраме, также представлены на выставке.





















Мария Александровна увлеченно рассказала посетителям выставки о православной церкви: откуда берет свои истоки и чем живет сейчас, а также поделилась несколькими реальными чудотворными историями исцелений.





















А матушка Ирина сегодняшним гостям музея с удовольствием рассказала о том, как создавались работы, которые сейчас украшают один из залов музея, где она черпает вдохновение и какие изделия в технике макраме для дизайна интерьера дома мечтает сделать в скором времени.

















Напомним, что выставка икон XVIII—XX веков «Свет православия» в Ганцевичском районном краеведческом музее приурочена к одному из важнейших христианских праздников — Пасхе. Посетители выставки увидели более 30 икон с изображением Богородицы, Иисуса Христа, Святых.

Данная коллекция икон передана на постоянное хранение музею в 2003 году из Брестской таможни.

Выставка продлится до 21 апреля.

Дарья ЗАНЬКО.

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