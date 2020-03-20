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Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано

20.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано

Такое сообщение появилось сегодня в официальном Telegram-канале Министерства образования Республики Беларусь.

С учетом анализа транспортных потоков, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30-10.00 ежедневно. При этом проводился детальный анализ: принималось во внимание месторасположение учебных корпусов, а также места проживания студентов.

«На уровне университетов организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения для того, чтобы минимизировать «наложения» входящих и выходящих из университета потоков студентов», — говорится в сообщении.

Такие действия предприняты и реализованы во всех городах, где функционируют учреждения высшего образования.

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Такое сообщение появилось сегодня в официальном Telegram-канале Министерства образования Республики Беларусь. С учетом анализа транспортных потоков, учебные...
 
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