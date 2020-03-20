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Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано
20.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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С учетом анализа транспортных потоков,
«На уровне университетов организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения для того, чтобы минимизировать «наложения» входящих и выходящих из университета потоков студентов», — говорится в сообщении.
Такие действия предприняты и реализованы во всех городах, где функционируют учреждения высшего образования.
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Такое сообщение появилось сегодня в официальном Telegram-канале Министерства образования Республики Беларусь. С учетом анализа транспортных потоков, учебные...
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