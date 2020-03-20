ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нацбанк рекомендовал банкам взвешенно устанавливать разницу курсов покупки и продажи валют

20.03.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк Беларуси направил коммерческим банкам рекомендации по обслуживанию физлиц с учетом повышенного спроса на отдельные операции. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Нацбанк рекомендовал банкам взвешенно устанавливать разницу курсов покупки и продажи валют

В частности, банкам указано на недопустимость необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций. В том числе речь об операциях, связанных с получением наличных денег с текущих счетов (включая счета, к которым выпущена в обращение банковская платежная карточка) и проведением безналичных расчетов.

Банкам также рекомендовано не завышать курс конверсии при снятии физлицами наличной иностранной валюты, отличной от валюты текущего банковского счета, в том числе счета вклада, а также при перечислении иностранной валюты по счетам, открытым в разных иностранных валютах.

Кроме того, в условиях отсутствия по объективным причинам достаточного объема наличных долларов банкам необходимо подкреплять обменники другой иностранной валютой.

Национальный банк также обратил внимание банков на необходимость взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Национальный банк Беларуси направил коммерческим банкам рекомендации по обслуживанию физлиц с учетом повышенного спроса на отдельные операции. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как гитлеровцы уничтожали наши деревни вместе с жителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика