Нацбанк рекомендовал банкам взвешенно устанавливать разницу курсов покупки и продажи валют

Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк Беларуси направил коммерческим банкам рекомендации по обслуживанию физлиц с учетом повышенного спроса на отдельные операции. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.





В частности, банкам указано на недопустимость необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций. В том числе речь об операциях, связанных с получением наличных денег с текущих счетов (включая счета, к которым выпущена в обращение банковская платежная карточка) и проведением безналичных расчетов.

Банкам также рекомендовано не завышать курс конверсии при снятии физлицами наличной иностранной валюты, отличной от валюты текущего банковского счета, в том числе счета вклада, а также при перечислении иностранной валюты по счетам, открытым в разных иностранных валютах.

Кроме того, в условиях отсутствия по объективным причинам достаточного объема наличных долларов банкам необходимо подкреплять обменники другой иностранной валютой.

Национальный банк также обратил внимание банков на необходимость взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты.