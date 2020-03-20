Бойкот тейпов - ясный сигнал Кремлю

Тейп – единица родоплеменной организации вайнахского народа (чеченцев и ингушей), представляет собой совокупность нескольких связанных между собой родов (ингуш. гІар), как правило, по географическому принципу.





В настоящее время в местный совет тейпов входят представители полутора сотен родов. После выступления Владимира Путина о согласии обнулить сроки и объявления всероссийского дня голосования 22 апреля два крупных тейпа – Оздоевы и Бековы – опубликовали открытые письма на имя президента РФ, где отказались поддерживать поправки и участвовать в голосовании.





«На многочисленных сходах, свадьбах, похоронах люди обсуждают решения властей и приходят к выводу, что наши основные конституционные права властью не выполняются, и это происходит с подачи Кремля. В позапрошлом году десятая часть Ингушетии отошла Чечне, а мирный народный протест подавили и преследуют активистов от лица государства. Беженцы из Пригородного района, переданного Осетии, не могут вернуться туда. А после этнической чистки ингушей в 1992 году многие потеряли близких, жилье и имущество и до сих пор не восстановлены в правах. Мы не хотим поддерживать укрепление этой власти и нарушение Конституции», – рассказал корреспонденту «Белсата» представитель Оздоевых.





Вскоре к бойкоту присоединились тейпы Гагиевых, Шоухаловых, Дзауровых, Местоевых, Таршхоевых, Кодзоевых, Мохлой и Хулхой. Каждый день список пополняется. В совокупности это уже десятки тысяч человек.

Анонимность ради безопасности

Тексты заявлений схожи и выражают общую позицию ингушей:





«На сегодняшний день ингушский народ лишён права на прямые свободные выборы главы своего субъекта, а назначаемые главы оказывались крайне неудачными и неспособными решать задачи в интересах народа. Ни одна из наболевших серьезных проблем ими не решена. В первую очередь, это исполнение Закона «О реабилитации репрессированных народов» в части возвращения Пригородного района в состав Ингушетии, возвращения незаконно изъятого имущества, создание условий по возвращению соотечественников из Средней Азии и Казахстана», – пишут Дзауровы, объясняя отказ от участия в референдуме.





Надо отметить, что письма подписываются фамилиями тейпов, без персоналий. Как объяснил исполняющий обязанности председателя Совета тейпов республики Ингушетия Мурад Даскиев, это сделано ради безопасности, чтобы силовые структуры, как это всегда происходит в Ингушетии при активизации гражданского общества, не пришли к подписантам с обысками, допросами, задержаниями.





«Уже вызывали Оздоевых, Бековых, Халухаевых, Даксиевых в ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму – прим. авт.). Спрашивали насчет этих заявлений, объясняли, что не надо против Путина выступать», – отмечает Даскиев.

«На Кавказе почти все «легли», стыдно даже»

В соседней Кабардино-Балкарии задержали общественника Азамата Шорманова и писателя Алика Шашева – за одиночные пикеты в Нальчике около парламента республики с требованием не голосовать за поправки в Конституцию РФ. Даскиев полагает, что часть из этих поправок и вовсе неуместна для многонационального государства:





«Парламентарий в Якутии выступила против поправок и сдала мандат, а спикер парламента Якутии подверг критике поправки, очень хорошо сказал. Так что ингуши не первые и не одни против этих изменений выступили. А у нас на Кавказе почти все «легли», стыдно даже. Особенно смущает поправка насчет языка «государствообразующего народа», как сказано в новой версии.





Вся Россия состоит из многих народов, это федерация! Даже сам Путин сказал, поковыряй русского – татарин будет. Чисто русского мы не найдем, а главным народом объявляется русский. Это ущемление всех прочих. Народы – ингуши, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, якуты, татары, башкиры присоединились к России, будучи самодостаточными этносами».





Также Даскиев напомнил, что, например, у американцев были внесены считанные поправки в конституцию за 200 лет: «Законы издаются, меняются, но святая святых зачем трогать? Это равносильно на библию, тору или коран покушению. Весь мир идет к демократии, а Россия нарушает основной закон».

Ясный сигнал федеральному центру

«Авторы писем, коротко говоря, заявляют федеральным властям, «вы всю жизнь нас ущемляете, а мы хранили верность отечеству, держали данное слово, а вы продолжаете нас ущемлять, вот вам за это бойкот». Я не думаю, что от властей будет реакция, – говорит редактор портала Фортанга.орг Изабелла Евлоева. – Эти обращения сделаны безликими, потому что люди научены горьким опытом. Как только ты проявляешь гражданскую активность, к тебе обязательно приходит кто-нибудь из центра Э. Причем даже из-за тех действий, которые разрешены законом, даже за пикет. Когда две сестры политзаключенной Зарифы Саутиевой вышли на одиночный пикет, их сразу забрали в отделение полиции, проводили беседу. Власть не хочет видеть никакую форму гражданской активности. Заткнитесь и сидите молча. Когда нужно будет открыть рот, мы вам скажем».





Журналистка отмечает, что навряд ли Ингушетия окажет влияние на общефедеральную повестку, однако, бойкот тейпов – это ясный сигнал федеральному центру:





«Если бы Кремль был заинтересован узнать, что происходит в низах, есть ли волнение в народе, не решал бы все вопросы силовым путем и пытался бы разобраться в ситуации, то это для властей был бы не очень хороший сигнал, который надо учесть. (…) Думаю, сигналы из других регионов тоже будут и до поры до времени власти смогут не обращать на них внимание. Но вечно продолжаться это не может. Это как у тебя болит какой-то орган, а ты упорно не обращаешь на него внимание, глушишь обезболивающим. Но рано или поздно болезнь прогрессирует. Так и в России в регионах – много сигналов доходит до Москвы».











