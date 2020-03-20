ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.

20.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


10 марта 2020 14:45 5979

На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

9 марта, в деревне Большие Завшицы Солигорского района случился пожар, на котором погиб пожилой мужчина-инвалид.

На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.

Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного жилого дома по улице Октябрьской указанной деревни поступило в местное подразделение МЧС в 7.45. Ко времени приезда пожарных здание было уже объято пламенем.

Звено газодымозащитной службы обнаружило в жилой комнате тело хозяина — 63-летнего мужчины, инвалида II группы по опорно-двигательному аппарату.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара:

1) нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (неисправность электропроводки).
2) неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.
На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.

Уважаемые граждане! Напоминаем о строгом соблюдении правил пожарной безопасности: содержании в исправном состоянии электрооборудования и электропроводки, печного отопления, автономных пожарных извещателей. Помните, неосторожное обращение с огнем влечет за собой непоправимые последствия!

Источник: Солигорский ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта 2020 14:45 5979 На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Динамо-Брест приняли решение отменить торжественное открытие сезона-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика