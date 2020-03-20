На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.

Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного жилого дома по улице Октябрьской указанной деревни поступило в местное подразделение МЧС в 7.45. Ко времени приезда пожарных здание было уже объято пламенем.



Звено газодымозащитной службы обнаружило в жилой комнате тело хозяина — 63-летнего мужчины, инвалида II группы по опорно-двигательному аппарату.



Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара:



1) нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (неисправность электропроводки).

2) неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

