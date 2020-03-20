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На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.
20.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 марта 2020 14:45 5979
На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид.
9 марта, в деревне Большие Завшицы Солигорского района случился пожар, на котором погиб пожилой мужчина-инвалид.
Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного жилого дома по улице Октябрьской указанной деревни поступило в местное подразделение МЧС в 7.45. Ко времени приезда пожарных здание было уже объято пламенем.
Уважаемые граждане! Напоминаем о строгом соблюдении правил пожарной безопасности: содержании в исправном состоянии электрооборудования и электропроводки, печного отопления, автономных пожарных извещателей. Помните, неосторожное обращение с огнем влечет за собой непоправимые последствия!
Источник: Солигорский ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 марта 2020 14:45 5979 На пожаре в Солигорском районе погиб мужчина-инвалид. ...
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