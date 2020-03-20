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В 2020 году платить за электроэнергию можно будет меньше. Как это работает?

20.03.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году впервые появится возможность платить за электроэнергию меньше, в зависимости от сезона и времени суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в нашей стране действует пять тарифных групп. И для некоторых из них можно выбрать двухзонные и трехзонные тарифы.

К примеру, если вы пользуетесь в квартире электроплитой, то платите 16 копеек по одноставочному тарифу за киловатт в час. Сейчас же можно перейти на двухзонный тариф и платить 11 копеек ночью и днем, а с 17 до 22 часов – 32 копейки. Это будет выгодно тем, кто ведет ночной образ жизни.

В 2020 году платить за электроэнергию можно будет меньше. Как это работает?

В 2020 году платить за электроэнергию можно будет меньше. Как это работает?

Есть в этой группе и трехзонный тариф. Для квартир с газовыми плитами одноставочный тариф – это 19 копеек. Но можно перейти на 11 копеек ночью, 13 – днем и 34 – вечером. При этом в выходные и праздничные дни все 24 часа в сутки будет начисляться лишь 11 копеек, то есть как при минимальных нагрузках.

Для частных домов, где есть прибор учета расхода электроэнергии, тариф составит и вовсе чуть более 3 копеек за киловатт в час.

В 2020 году платить за электроэнергию можно будет меньше. Как это работает?

Виктор Жидкевич, начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго»:
Учитывая то, что у нас фактически построена атомная станция, электрическая энергия будет вырабатываться на станции круглосуточно и в хороших объемах, я полагаю, что государство будет стремиться к тому, чтобы стимулировать и население, и реальный сектор экономики использовать эту электрическую энергию у нас в республике путем оптимизации тарифов на электроэнергию.

Кстати, готовность Белорусской АЭС к завозу ядерного топлива проверил Госатомнадзор. Комиссия убедилась в безопасности приемки и размещения топлива на площадке.

О других новостях экономики за 20 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий, Виктор Жидкевич

 
 
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Новости Беларуси. В 2020 году впервые появится возможность платить за электроэнергию меньше, в зависимости от сезона и времени суток, сообщили в программе Новости «24...
 
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