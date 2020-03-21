ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Вышли, как на последний бой». Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в ЧБ по футболу

21.03.2020 00:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двумя матчами продолжился первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем стадионе один из самых титулованных клубов нашей страны – минское «Динамо» – принимало дебютанта элитного дивизиона – брестский «Рух».

«Вышли, как на последний бой». Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в ЧБ по футболу

Обе команды начали поединок осторожно, но ближе к середине первого тайма «бело-синие» создали несколько опасных моментов. Однако гости выстояли и, более того, сумели открыть счет в поединке. На 26-й минуте Ковтун воспользовался подачей с углового и неразберихой в штрафной хозяев. 1:0 – и есть первый гол «Руха» в чемпионате. Минчане пытались отыграться, но не получилось. Брестчане набирают 3 бала.

«Вышли, как на последний бой». Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в ЧБ по футболу

Сенсация произошла и в Бресте. Новичок «вышки» «Смолевичи» в гостях вырвал ничью у действующего чемпиона – «Динамо». За гостей отличился Мухамедов, а за брестчан гол забил Габи Кики. Чудеса в первом туре продолжаются.

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Двумя матчами продолжился первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем стадионе один из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика