Александр Лукашенко: Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Лукашенко.





Глава Администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.





На совещание во Дворец Независимости приехали премьер-министр Сергей Румас и вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова (она также является председателем наблюдательного совета на "Нафтане"), глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и его заместитель Валерий Бельский, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.









Как пояснил Лукашенко, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она еженедельно проводит свои заседания и информирует президента о результатах работы. Руководит рабочей группой Сергеенко.





По словам президента, на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.







