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Дорожных работ невпроворот

21.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дорожных работ невпроворот

Виктор Молочко.

Запланированные объемы выполнены,  зарплата подросла, технику обновили. Итоги ушедшего года порадовали коллектив ДРСУ-№120. С приходом весны  забот у дорожников добавилось —  от содержания автодорог и улиц вновь приступили к ремонту.

— В прошлом году отремонтировали 16 км автодорог и улиц сельских населенных пунктов. Более 7 км — капитально, более 8-ми — в текущем порядке. Практически такие же объемы предстоят и в этом году, — рассказал начальник предприятия Виктор Молочко. — Работать будем на нескольких направлениях. Капитальный ремонт  ждет участок  дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони с устройством асфальтного покрытия в аг. Полецкишки и Переганцы-Линги-Полипница. Текущией ремонт будет проведен на участках  Радунь-Нача-Белюнцы, Пусяворы-Жирмуны. Последний из названных участков самый протяженный — более 4 км. К выполнению работ уже приступили,  начали капитальный ремонт и на погородненском направлении. Более 2,4 млн рублей будет стоить обновление местных дорог в этом году.

Заработная плата по предприятию на начало 2019 года составляла 836,21 рубля, а в декабре  — 1288,85. Рост ее составил 104,1% к 2018 году. По уровню заработной платы вороновские дорожники — на пятом месте среди 17-ти структурных подразделений области.

Стабильные не только объемы работ и зарплата. Постепенно обновляется техника, что немаловажно для организации, круглый год занимающейся содержанием и ремонтом местных дорог. 

В целом по нашему предприятию износ техники  — более 80%, — поделился Виктор Федорович. —  Проблему руководство КУП «Гроднооблдорстроя» знает и помогает нам ее решить. В 2018 году  получили новый МАЗ и автогрейдер, в 2019-м  — «Амкодор» (каток). В этом году пригнали еще один МАЗ.


Дорожных работ невпроворот

Виктор Яварович у МАЗа-новичка.

Грузовик-двадцатитонник  доверили опытному водителю Виктору Яваровичу.  В ДРСУ-120 мужчина работает 19 лет, а общий водительский стаж — почти тридцатилетний. Шестнадцать сезонов отработал на зимнем содержании дорог — трудился по особому графику и практически без выходных. Виктор Вацлавович знает не понаслышке, каково это в будни и праздники обеспечивать безопасное перемещение по местным транспортным артериям.

На МАЗе-новичке водитель сразу включился в рабочий процесс. Прошло чуть больше двух недель, а на спидометре уже три тысячи пробега.

— Полтысячи проехали по пути домой. Новую технику сам забирал с Могилевского завода в числе 15-ти представителей таких же предприятий из разных регионов. Остальное накатали по району, — рассказал Виктор Яварович.

В эти дни он занят на текущем ремонте автодороги вблизи Жирмун, возит гравий.  Несмотря  на то, что техника еще на гарантии, ответственность у водителя за нее особая.  Да и за рулем крупногабаритного грузовика нужно быть предельно внимательным, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.  

 
 
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Виктор Молочко. Запланированные объемы выполнены,  зарплата подросла, технику обновили. Итоги ушедшего года порадовали коллектив ДРСУ-№120. С приходом весны  забот...
 
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