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Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков

21.03.2020 11:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О том, какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — февраль нынешнего года, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, с начала нынешнего года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы в общей сложности около 2,1 млрд рублей.

— В рейтинге ведущих предприятий, обеспечивших самые крупные суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «Табак-Инвест», РУП «Минскэнерго», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ЗАО «ПАТИО», — пояснили в ИМНС.

В инспекции также отметили, что значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы по итогам работы за январь — февраль нынешнего года сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
 
Теги: Минск
 
 
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О том, какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — февраль нынешнего года, корреспонденту...
 
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