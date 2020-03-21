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Соцслужба готова помочь пожилым и инвалидам с доставкой продуктов и лекарств

21.03.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Соцслужба готова помочь пожилым и инвалидам с доставкой продуктов и лекарств

За оказанием такой помощи нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения (контакты можно найти на сайте Минтруда).

Помогать будут социальные работники и волонтеры, привлекаемые территориальными центрами социального обслуживания населения. Всего центров 146, они есть в каждом районе страны.

О проблемных ситуациях, а также предложениях по совершенствованию доставки продуктов и лекарств соцслужбой можно сообщить в Минтруда по телефону 8 (017) 222-49-29 или в комитеты по труду, занятости социальной защите в областях и Минске.

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи для одиноких пожилых граждан и инвалидов, будут размещены также на сайтах местных органов власти.

По данным Минтруда, в стране порядка 830 тыс. одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тыс. нет близких.

 
Теги: Минск
 
 
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  Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и...
 
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