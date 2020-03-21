Дубровенец награжден Почетной грамотой Министерства ЖКХ Республики Беларусь

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства работают для людей. С раннего утра и до позднего вечера коллектив УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» делает все возможное, чтобы в жизни дубровенцев было меньше неприятных мелочей. За порядок в городе отвечает мастер по благоустройству Владимир Шляпик.

Думаю, многие горожане с ним знакомы, если не лично, то заочно наверняка. Именно он вместе с бригадой никогда не оставляет тротуары скользкими, а парковые зоны — неухоженными. И его старания оценивают по достоинству: Владимир Романович награжден Почетной грамотой Министерства ЖКХ Республики Беларусь.

—Сегодня в моем подчинении 13 человек, — рассказал Владимир Шляпик. — Девять из них обслуживают улично-дорожные сети, объекты благоустройства и придомовые территории. А четверо работают на санитарной очистке города, отвечают за вывоз твердых бытовых отходов.

Владимир Шляпик работает в сфере ЖКХ больше двадцати лет. За это время ему приходилось сталкиваться с различными ситуациями: не хватало техниче­ской поддержки, случалось, что бригада выполняла работу вручную, выходили на участок среди ночи. Сейчас подобное происходит все реже, ведь материальная база предприятия с каждым годом только увеличивается, а условия труда — улучшаются.

—Наиболее ответственный период — это время фестиваля и других массовых мероприятий, — поделился Владимир Романович. — Наша бригада выходит на работу в пять утра, убирает парк, скверы, центральные улицы и площадки. Но это не так сложно, когда по-настоящему любишь свою работу, — добавил он.

Рассказывая об обязанностях бригады и распорядке рабочего дня, Владимир Шляпик отметил, как преобразился наш город за все то время, что он работает в ЖКХ. А ведь его бригада принимала в этом непосредственное участие, и невозможно передать словами, как ему приятно это осознавать. Не стоит сомневаться, что с таким ответственным подходом и умением Владимира Романовича организовать рабочий процесс Дубровно будет радовать нас чистотой и ухоженностью.

Яна ГУРСКАЯ