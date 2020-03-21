Uzari выпустил новый клип. Получилось очень модно

Источник материала: Tut.by

Ловите вайб этой весны: белорусский поп-исполнитель Uzari выпустил клип на свою новую песню «Мой Vibe». Посмотрите его, он получился стильным.

Песня «Мой Vibe» стала своего рода экспериментом. Uzari делится, что ему было интересно попробовать что-то совершенно новое и непривычное, неожиданное для себя самого. В своем клипе артист хотел с помощью образов передать «настоящие вайбы современного мира».

Видео снимали в Краснодаре, причем съемочный процесс удалось организовать так, чтобы отснять все материалы за один день. Ради съемок клипа всем пришлось покрасить волосы, причем барабанщик покрасился впервые в жизни. Бюст Аполлона в кадре поливали акриловой краской. Солисту так понравился процесс, что он вызвался сам участвовать в этом перформансе.



Кадр из клипа

Uzari рассказывает, что вдохновило его на создание клипа:

— Однажды я увидел в бельведере Ватикана знаменитую скульптуру Аполлона. Меня восхитили идеальные черты лица статуи, созданные из мрамора рукой скульптора более двух тысяч лет назад. Автор шедевра, Леохар, живший в IV веке до нашей эры, не имел под рукой шлифовальных машин, механических станков или доступа в интернет, но создал то, что не под силу нашим современникам. И я задумался: а простоит ли Аполлон еще две тысячи лет или будет однажды уничтожен по прихоти новой цивилизации — эпохи войн и пластика?

Юрий Навроцкий, известный как Uzari, представлял Беларусь на «Евровидении-2015» с песней Time. В свои 28 лет музыкант уже успел выпустить альбом «Падзяка сэрца» и еще 14 синглов. Артист исполнял гимн на закрытии II Европейских игр, которые проходили в июне 2019 года в Минске. В январе Uzari получил награду «Лучший исполнитель года» на премии «Песня года Беларуси — 2019» телеканала ОНТ. Кроме того, артист трижды принимал участие в фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале.

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