Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

Еще ближе к цели

Победитель районного конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель года Республики Беларусь» Алена Черноус успешно прошла в финальный тур областного этапа. Предшествовали ему два тура конкурса, в котором приняли участие 50 педагогов Гродненской области. Все они провели уроки (занятия) в незнакомых классах и мастер-классы для коллег. В каждой номинации жюри определило победителей. В одной из них — «Русский язык и литература, белорусский язык и литература» — продолжит конкурсную борьбу педагог из Радунской СШ. В финальном туре учителей ждут психолого-педагогическое тестирование, публичное выступление и мини-урок на сцене, представление своей системы педагогической деятельности.

Профсоюзы — семьям





«Твори добро!» призвал актив первичной профсоюзной организации Вороновской СШ акцией, направленной на поддержку опекунской семьи Гончаровых из Вороново. Молодым супругам, воспитывающим пятерых детей, оказали помощь продуктами питания, овощами и фруктами. Продовольствие доставили адресатам председатель первичной организации Вороновской СШ Валентина Яшникова и председатель Молодежного Совета Вороновского районного объединения профсоюзов Эдуард Бутрим.

Плюс одиннадцать

Первичная организация БРСМ Жирмунской СШ пополнилась новыми ребятами. Членские билеты им вручила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица. Девятиклассники не только влились в массовое молодежное движение, но и стали участниками программы лояльности белоруской компании Autоhelp. Первичка учреждения теперь насчитывает 26 школьников.

Победно звучал саксофон







С 12 по 14 марта в г. Столбцы проходил II международный конкурс исполни-телей на духовых и ударных инструментах «Фанфары Наднямоння». Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие отечественные и зарубежные педагоги, композиторы и исполнители. В конкурсных прослушиваниях приняли участие воспитанники Вороновской ДШИ Ярослав Ластовский и Сергей Сухоцкий (учитель В.С. Наркун, концертмейстер Н.Ю. Сухоцкая). Юные музыканты удостоены дипломов лауреатов I степени.

Печь подвела

Предположительно неисправность печи стала причиной возгорания в доме пенсионеров в аг. Бенякони. Вечером 15 марта диспетчер Вороновского РОЧС принял тревожное сообщение о пожаре от хозяйки.

Огнем повреждена стена строения на площади 2 кв. м.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.