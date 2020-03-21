Митрополиту Филарету – 85

материале корреспондент агентства «Минск-Новости». О Владыке — вкорреспондент агентства «Минск-Новости».





Почетным гражданином города Минска он стал в октябре 2003 года — за большой личный вклад в духовное возрождение белорусского общества, развитие отношений между церковью и государством, воспитание в людях милосердия и христианских ценностей, воссоздание храмов и церквей. Спустя три года удостоился звания «Герой Беларуси».









О неравнодушном служении Владыки церкви и обществу, о его характере, отношении к людям, строительстве храмов — наш разговор с протоиереем Федором Повным, настоятелем Всехсвятского прихода столицы. В свое время отец Федор служил его личным секретарем, да и по сей день остается очень близким Владыке человеком.

В доверительной мудрости

— Отец. Утешитель. Владыченька. Так многие верующие называют между собой Владыку Филарета. А как обращаетесь к нему вы, отец Федор?





— В основном Ваше Высокопреосвященство и Владыка, при личном разговоре — Владыка, Владыченька. Прежде всего митрополит Филарет для меня духовный авторитет и человек в сане епископа, и при всей любви, которую испытываю к нему, считаю недопустимыми фамильярность или излишнюю нежность. Владыченька — нотки ласковости — только в личных разговорах.





— Прошу оглянуться назад и вспомнить подробности: когда и как вы познакомились с Владыкой? Как скоро вам было доверено стать его личным секретарем?





— Митрополит Филарет произвел на меня сильное впечатление как новый архипастырь Белорусской Епархии за его первым богослужением в кафедральном соборе в 1978 году. Сразу почувствовалась внутренняя сила Владыки. Помню, поразили его благородство, открытый взгляд, смоль бороды, тембр голоса, неспешность слова, содержательность речи. Могу с уверенностью считать этот день началом моего знакомства с Его Высокопреосвященством.





Я был рекомендован Владыке митрополитом Антонием Мельниковым, его предшественником на кафедре, поэтому имел большую честь довольно регулярно беседовать с Его Высокопреосвященством. А он не обделял меня вниманием, давал духовные наставления, жизненные советы. Когда Владыка стал руководителем отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, он, естественно, нуждался в помощниках. Ведь помимо того, что возглавлял белорусскую кафедру, он был назначен экзархом Западной Европы, был постоянным членом Священного синода и входил в комиссию по организации празднования 1000-летия Крещения Руси, избран председателем общественной Комиссии по связям с религиозными кругами, выступающими за мир. Таким образом, моя учеба в стенах духовных школ Троице-Сергиевой лавры дополнилась послушанием иподиакона, а затем и личного секретаря у митрополита. Как-то я подсчитал количество дней, проведенных с Владыкой в пути — в поездах Москва — Минск и Минск — Москва: 267 ночей из 365!





— Назовите черты характера, личности Владыки Филарета, которые открылись вам, отец Федор, при близком общении. Что особо способствовало доверительности отношений?





— Владыка прозревал гораздо глубже, чем видел внешне. Ведь не по внешности, а по делам проверяется человек. Не так было много верующей молодежи в то время в храмах, желающих настоящего по своей сути священства, а не церковной карьеры. Быть священником уже само по себе означало быть второсортным в глазах общества.





А в целом митрополит доверителен ко всем, но мудро, с рассуждением. Он всегда тактичен. Мог красноречиво промолчать. А мог неожиданно повернуть разговор, как говорится, спасти ситуацию так, что никто не замечал чьей-то оплошности. Все думали, что так и надо. К нему тянулись люди самых разных сословий, рангов и даже с разным отношением к вере.









Какую черту выделить? Прежде всего глубокую веру, не фанатичную, а живую, реальную. Восприятие мира, каков он есть. Когда Владыка стал митрополитом Белорусским, он ни одного священника не снял с приходов и людей с должностей, не привез в Минск свою команду. Он принял то, что было, как истинный монах.

Владыка как отец

— Не припомните ли жизненный эпизод, с вашей точки зрения, знаковый — для понимания личности этого великого священнослужителя?





— Эпизодов, подчеркивающих мудрость Владыки, его терпимость и дальновидность, можно привести множество, но как-то особо запомнился следующий. В Витебской области служил священник, который много вещал с амвона против советской власти, говорил о ее кровавых следах, расстреле царской семьи, священнослужителей, гонении на верующих.





Митрополит пригласил его в Москву (в тот момент больше недели Владыке пришлось быть в ОВЦС) и попросил воздержаться от эпатажа, который только вредил Церкви. Священник в ответ: «Но ведь это правда!» Владыка убеждающе: «Конечно правда, мы все это знаем, народ знает, но не стоит…» Батюшка не унимается: «Так мы же Церковь — должны говорить правду». Тогда, сделав паузу, митрополит Филарет неожиданно спросил совершенно о другом: «Ты видел себя в зеркале?» «Ну», — непонимающе произнес батюшка. А нужно сказать, что внешность этого священника была совершенно непривлекательна. «Так вот, ты знаешь, как ты выглядишь, и все это видят. Это тоже правда. Только ее никто тебе не говорит в лицо!» На этом инцидент был исчерпан.





— Как строил Владыка свои отношения с подчиненными, другими священнослужителями?





— Мы воспринимали Владыку как отца. Ему можно было доверить всё, самые потаенные мысли. Это уникальное чувство — испытывать на себе взгляд Владыки, устремленный на тебя с той же мерой внимания и сопереживания, с которой он только что принимал при тебе же гостей высокого уровня. У него не было деления на «хуже — лучше», «ниже — выше». Это был заботящийся о каждом своем чаде отец.





— Делил ли он людей на верующих и неверующих?





— Конечно нет! У него не было понятия «свой — чужой». Ко всем относился с равной любовью и пониманием. Кстати, и второстепенных вопросов для него никогда не было — он находил время даже на обычную старушку, которая ждала встречи с Экзархом. И принимал ее в том же кабинете, на тех же креслах, где сидели час назад министры и духовенство, и с тем же участием в ее житейских нуждах, как только что в вопросах церковной и общественной важности.





— Наверняка не мне одной интересно: какие подарки принимал Владыка с особой благодарностью?





— Можно сказать, что Владыка — бессребреник. Лично видел, как он многие вещи передаривал или передавал нуждающимся людям и приходам. Знал, кто в чем нуждается, того тем и одаривал, утешал.





Пожалуй, единственный вещественный подарок, которому всегда был рад Его Высокопреосвященство, — это облачение. В те времена мастерские в Софрино еще только начинали свою деятельность, и даже в большой Москве мастериц нужно было еще поискать, найти ткани, организовать примерки. Поэтому облачения Владыка принимал с особенной благодарностью.





По существу, самой большой радостью для него было, когда он, как архипастырь, встречал мирные отношения и правильный духовный строй на белорусских приходах.

«Возьмись за всех святых»…

— И снова экскурс в вашу личную историю, отец Федор. В октябре 1989 года Архиерейским Собором Русской православной церкви в пределах Беларуси был учрежден Белорусский Экзархат. А в феврале 1991-го митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх пригласил вас на судьбоносную, как потом оказалось, встречу. Что тогда предложил вам Владыка?





— «Возьмись за всех святых», — сказал Владыка. Эти слова стали моим новым послушанием, которое длится по сей день уже почти три десятка лет. В феврале 1991 года я действительно прибыл по просьбе митрополита Филарета в Жировичский монастырь из Германии, где служил настоятелем Свято-Алексиевского храма-памятника русской славы в Лейпциге. Владыка рассказал неслыханную для тех времен новость : Минский горисполком накануне первого на нашей земле визита Патриарха Московского выделил два участка земли под строительство новых храмов в столице. Для Церкви начиналась новая веха.





Это было знаковое событие: наше государство стало принимать деятельность религиозных организаций как одну из сторон общественной жизни, в чем мне видится личная заслуга митрополита Филарета. Владыка предложил мне параллельно с трудами в Лейпциге взяться за организацию общины и подготовку строительства одного из храмов — в честь Всех Святых и в память о безвинно убиенных во Отечестве нашем. Я, как обычно, положился на благословение Владыки.





— Владыка и возглавляемый вами Всехсвятский приход… Знаю, все годы строительства — и Дома милосердия, и Троицкого храма, и Храма-памятника — Митрополит Филарет был рядом. Расскажете об этом подробнее?





— Самым главным участием митрополита Филарета было его молитвенное благословение. И каждый новый случай убеждал меня в силе его архипастырского предвидения и молитвы. Я приступал к строительству без опыта и без средств. Не было даже представления, с чего начинать, не говоря уже о том, какое кризисное десятилетие ожидало наш народ. Но каждая беседа с митрополитом вселяла надежду на решение любых трудностей.





Первым опытом для меня стало строительство Дома милосердия. Владыка вдохновился идеей. Может, вы помните, сколько завистливых толков начало ходить по городу о том, что отец Федор решил под прикрытием благого дела раскрутить личный бизнес. Страшно было первый раз столкнуться с клеветой, но Владыка умел успокоить. Такая же ситуация возникла, когда митрополит Филарет благословил меня вести передачи сразу на двух телеканалах. Пошли слухи, что отец Федор «захватил» телевидение… Я пришел к Владыке с искренним недоумением: благословите, как быть?.. А он сказал удивительную фразу: «Камень в перстне играет в достойной оправе. Работай. Создавай оправу». Конечно же, оправу Владыке создавали многие достойные люди, находившиеся в его окружении.





— Митрополит Филарет одним из первых увидел макет фонтана у Всехсвятского храма с пророком Моисеем. Сразу ли одобрил? И что, любопытно, сказал про еще один уникальный памятник, который также находится на территории храма?





— Идею поставить скульптуру пророка Моисея Владыка поддержал, зная, что она позволит гражданам всех вер спокойно ступать на территорию православного Храма-памятника, а святейший Патриарх Алексий II начертал на макете резолюцию: «Благословляется». Пророка Моисея почитают и христиане, и иудеи, и мусульмане. Сейчас он как будто вдохновенно встречает посетителей разных национальностей и вер, предлагая на символической скрижали прочитать главную заповедь на пятнадцати языках. Мне думается, эта скульптурная композиция несет большую смысловую нагрузку и в архитектурном ансамбле играет не второстепенную роль.





Был трепетный момент, когда Владыка освящал готовую скульптуру в большом ангаре, где фигура лепилась в натуральную величину. В этот момент словно исчезло время. Владыка замахнулся кропилом, и струя воды попала Моисею на бороду, разбившись на множество капель, подобно волне окатила его сверху — как будто само море расступилось перед пророком. И в этот момент Владыка своим глубоким баритоном воззвал к нему, словно к живому: «Ей, гряди, Моисей, на землю белорусскую и выводи наш народ из египетского плена… из рабства греха». Спустя годы видим, что митрополит Филарет для белорусов в духовной жизни стал как Моисей для народа Израиля, да и потом мы с удивлением обнаружили некоторое сходство в чертах.





Что касается памятника самому Святейшему Патриарху Алексию II, то эта идея пришла сразу после его кончины. По сути, свое пастырское пребывание на белорусской земле Его Святейшество начал с освящения закладного камня Храма-памятника в честь Всех Святых в 1991 году, а последним храмом, который он посетил в Беларуси осенью 2008 года, стала деревянная Троицкая церковь и строящийся храм-памятник. На его открытии митрополит Филарет сказал: «Воистину Патриарх Алексий II — Божий человек. Он не просто человек эпохи, он — сама эпоха».









Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси

совершил торжественный чин освящения куполов Всехсвятского. 2009 год

Рука об руку с Главой государства

— Величественная манера служить. Внутренняя сосредоточенность. Глубокий голос. Потрясающий по силе взгляд. Дар особой любви к людям. Дополните, отец Федор, этот описательный ряд обычных прихожан в отношении Владыки?





— Сила веры. Воздействие слова. Точность мысли. Краткость. Достоинство богоподобия. Харизма Богом данной власти. Воля. Открытость людям. Простота как естественность и уместность. Интеллигентность. Внимательность и такт в отношениях. Мудрость. Работоспособность. Выносливость. Пример настоящего христианства и миссионерства.





— С 2013 года Владыка на покое и в статусе почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Как часто вы сегодня с ним встречаетесь?





— С детьми и молодежью из прихода, иногда с сотрудниками навещаем в юбилейные дни, рождественские и пасхальные праздники. Не злоупотребляем вниманием и силами Почетного Патриаршего Экзарха. Но каждым посещением стараемся поддержать Владыку и сами вдохновляемся. Среди нас находится человек живой плотью, но уже святой духом. Радуемся, что Господь дает время ему быть с нами, чтобы мы укреплялись и духовно совершенствовались. И конечно, его молитвой живет и держится в такое неспокойное время Беларусь.





— Если Господь и здоровье позволят и Владыка Филарет вновь приедет во Всехсвятский приход, что вы, отец Федор, покажете ему в первую очередь?





— Есть большое желание показать Почетному Экзарху митрополиту Филарету, который стоял у истоков Храма-памятника, молился о свершении планов, проектов, все то, что получилось в результате огромной работы многих людей, — великолепный Божий Дом. И мне видится, правильнее, если Владыку проведет по храму наш Глава государства, принявший деятельное участие в строительстве, глубоко уважающий и почитающий митрополита Филарета, благодарный ему за духовное возрождение Беларуси.





Фото БелТА



