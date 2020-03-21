Когда горит трава…

Источник материала: Вороновская газета





Запах дыма традиционно сопровождает весенние уборки территорий, после которых в наших населенных пунктах становится чище и светлее. Однако с «традицией» весенних палов на протяжении многих лет борются и экологи, и спасатели-пожарные. В этом году, как и в прошлом, позапрошлом, горит трава на полях, дачных участках… И поджигателей не тревожит, что запылать могут и торфяники, леса.

Весна еще не успела полноправно вступить в свои права, а в республике уже произошло 237 загораний сухой растительности, 6 зафиксировано в Гродненской области.

Вечером 17 февраля в Дятловском районе был госпитализирован 32-летний мужчина с термическими ожогами. Оказалось, он наводил порядок возле дома и сжигал мусор. В какой-то момент оступился и упал в огонь. Сожительница оказала ему первую помощь, а через несколько часов его самочувствие ухудшилось. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии с ожогами I-III степени 30% тела.

23 марта прошлого года сжигание мусора спровоцировало пожар в д.Грубянцы Вороновского района. На территории частных домовладений родственники хозяев сжигали мусор. От ветра загорелась сухая растительность, огонь распространился на строения. В результате пожара уничтожены две хозяйственные постройки, повреждена стена дома.

Также в прошлом году, 6 апреля, от брошенного в сухую траву незатушенного окурка горело несколько построек в деревне Сморгонского района. Сильный ветер способствовал распространению пламени. К месту вызова были направлены 15 пожарных расчетов, на ликвидацию возгорания потребовалось несколько часов. Огонь уничтожил 6 нежилых домов, 11 хозяйственных построек и 2 повредил. Люди не пострадали. Дым от масштабного возгорания был виден за несколько километров жителям соседней деревни.

Следует также знать, что самыми опасными являются торфяные пожары, которые часто возникают на осушенных торфяных болотах именно вследствие поджогов сухой травы. Дым травяных пожаров опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.

Поднося спичку к сухой траве, серьезно задумайтесь, стоит ли это делать!

За выжигание сухой растительности и трав на корню, а также непринятие мер по ликвидации палов предусмотрен штраф от 10 до 40 базовых величин. Разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или штраф до 12 базовых величин.

Андрей ВИНЦКЕВИЧ,

инспектор ИНиП Вороновского РОЧС.