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Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
21.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На совещание во Дворец Независимости приехали премьер-министр Сергей Румас и вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова (она также является председателем наблюдательного совета на «Нафтане»), глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и его заместитель Валерий Бельский, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Как пояснил Глава государства, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она еженедельно проводит свои заседания и информирует Президента о результатах работы. Руководит рабочей группой Игорь Сергеенко.
Глава Администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.
По словам Президента, на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.
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> Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая...
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