Звезды тоже плачут. Найдено необычное небесное тело в форме слезы

Источник материала: Полымя

Даже школьники знают, что подавляющее число звезд во Вселенной имеет сферическую форму. Опровергая все привычные правила физики, недавно обнаруженная в 1500 световых годах от Земли звезда, названная HD74423, имеет странную форму капли или слезы.





Необычная звезда является частью двойной системы с красным карликом, который, как говорят исследователи, и может быть той самой причиной искривленной формы и необычных пульсаций. Каким же именно образом маленькая звезда влияет на своего более крупного соседа?

Пульсирующие звезды — одни из самых необычных звезд во Вселенной, которые периодически увеличиваются и уменьшаются в размерах, одновременно изменяя свою яркость на относительно короткий период. Пульсируя лишь в определенных частях вдоль сильных магнитный полей, эти звезды на протяжении долгого времени оставались одними из самых загадочных звезд во Вселенной, сообщает портал newsweek.com.

Самая необычная звезда во Вселенной была обнаружена при помощи телескопа TESS — признанного охотника за экзопланетами, которому удалось найти уже несколько сотен интересных объектов за пределами Солнечной системы. HD74423, масса которого примерно в 1,7 раза превышает массу нашего Солнца, является частью двойной системы с красным карликом. Эти две звезды вращаются друг вокруг друга каждые 1,6 дня, что говорит о самом ближайшем космическом расстоянии, имеющемся между звездами. Гравитационное притяжение, действующее на каждую из звезд, искажает их, заставляя большую и более горячую HD74423 растягиваться в форме капли.

Точка звезды, наиболее подверженная растяжению, пульсирует именно на той стороне, которая обращена к спутнику. Помимо этого, Саймон Мерфи из Сиднейского университета также заметил, что звезда HD74423 обладает некоторыми необычными физическими свойствами. В частности, показатели плотности, давления и гравитации отдельных регионов звезды значительно отличаются от аналогичных показателей соседних зон обнаруженного уникального объекта.

Хотя точные причины весьма необычного поведения звезды остаются на сегодняшний день еще невыясненными, было проведено несколько компьютерных моделирований, которые предварительно показали, что звезда пульсирует вдоль своей приливной оси. По мнению исследователей, это может означать, что пульсации способны вырасти до еще больших амплитуд, по сравнению с теми, что были замечены ранее. Хотя противоположная от своего спутника часть HD74423 обладает более сильной гравитацией, позволяющей звезде сохранять свою привычную форму хотя бы с одной из сторон, пульсации можно заметить и на ней.

Несмотря на то, что необычная звезда может показаться действительно уникальной в своем роде, исследователи считают, что во Вселенной уже имеются аналоги вытянутой в форму капли HD74423. Так, ранее TESS уже смог обнаружить похожую звезду с металлической оболочкой, чье излучение света поднимает расплавленные металлы с поверхности в атмосферу.

Хотя человечеству уже удалось несколько продвинуться в исследовании объектов, расположенных от нас в относительном космическом соседстве, Вселенная наверняка располагает еще большим количеством удивительных явлений, которые нам только предстоит обнаружить. Однако те крупицы, что мы уже смогли отыскать на просторах нашего мироздания, могут поразить даже самого уверенного в себе скептика, что в очередной раз доказывает звезда HD74423 и ее маленький красный спутник.

Источник: hi-news.ru

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup .

