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Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам устроить кредитные каникулы населению

21.03.2020 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацбанк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам предоставить своим клиентам – физическим лицам кредитные каникулы, что подразумевает отсрочку текущих платежей и пролонгацию срока действия кредитного договора.

«В целях снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам рекомендуем банкам рассмотреть возможность предоставления гражданам (при наличии подтверждающих документов) отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им (кредитных каникул) с одновременным продлением срока возврата (погашения) кредита», - говорится в письме Нацбанка РБ № 04/14-322 от 20 марта 2020 года.

Речь идет о гражданах, которых отправили в социальный отпуск с частичным сохранением заработной платы, а также гражданах, которые вынужденно находятся в социальных отпусках без сохранения заработной платы, пишет afn.by
 
 
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Нацбанк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам предоставить своим клиентам – физическим лицам кредитные каникулы, что подразумевает отсрочку текущих...
 
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