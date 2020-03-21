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Председатель Слуцкого райисполкома: судьба команды очевидна — скорее всего, она покинет высшую лигу
Источник материала: Партизан
Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Янчевский рассказал о ситуации в "Слуцке", который лишился финансовой поддержки со стороны сахарного комбината.
Ситуация непростая, учитывая, что в ДЮСШ при клубе 250 юных слутчан занимаются футболом. На мой взгляд, это классический пример того, как не поступают. Клуб и вся его инфраструктура, можно сказать, детище сахарорафинадного комбината, в самом деле социальный проект. Но как только возникла сложная ситуация, комбинат от клуба отказался.
На заседании наблюдательного совета предприятия, к сожалению, большинство, в том числе и представители концерна "Белгоспищепром", проголосовали против дальнейшей поддержки клуба. Работникам, которые входят в наблюдательный совет, все равно…
Безусловно, жалко того, что уже наработано, создано. Город и предприятия в соответствии с указом об оказании спонсорской помощи поддерживают и будут поддерживать клуб, но этого недостаточно. Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна – скорее всего она покинет высшую лигу чемпионата, — цитирует Янчевского
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Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Янчевский рассказал о ситуации в "Слуцке", который лишился финансовой поддержки со стороны...
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