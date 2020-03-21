Как трансформируется личность человека с возрастом?

Источник материала: Полымя

Все мы знаем о том, что по мере старения наше тело претерпевает ряд физических изменений: кожа теряет свою эластичность, рост постепенно уменьшается, волосы седеют и др. Но меняется ли личность человека подобно телу?





Спустя десятилетия исследований последствий старения, ученые обнаружили еще одно, более загадочное изменение. И оно немного пугает: мы не являемся одним и тем же человеком на протяжении всей жизни. Большинство из нас хотели бы думать, что наша личность не сильно меняется на протяжении всей жизни. Но результаты исследования показали, что это не так. Черты личности постоянно меняются, и к тому времени, когда нам исполняется 70-80 лет, мы претерпеваем значительную трансформацию.

Как пишет BBC News, с возрастом мы становимся более сознательными и покладистыми, а также менее невротичными. Результаты проведенных исследований показали, что мы становимся более альтруистичными и доверчивыми. С возрастом сила воли возрастает, а чувство юмора становится лучше. Наконец, пожилые люди лучше контролируют свои эмоции. Это, возможно, выигрышная комбинация – и та, которая предполагает, что стереотип пожилых людей как сварливых и скупых нуждается в некотором пересмотре.

Психологи называют процесс изменений, происходящих с возрастом «созреванием личности». Это постепенное, незаметное изменение, которое начинается в подростковом возрасте и продолжается, по крайней мере, до нашего восьмого десятилетия. Интригующе, но это, похоже, универсально: подобная тенденция прослеживается во всех человеческих культурах, от Гватемалы до Индии. Было бы разумно предположить, что непрерывный процесс изменений делает понятие личности совершенно бессмысленным. Но это не совсем так. Дело в том, что существует два аспекта изменения личности: средние изменения и относительные изменения. Оказывается, хотя с возрастом наши личности меняются в определенном направлении, то, как мы выглядим по отношению к другим людям в той же возрастной группе, как правило, остается прежним.

По мнению исследователей, понимание того, как определенные личностные черты связаны со здоровьем, может помочь предсказать риск возможных заболеваний

Например, уровень невротизма с возрастом снижается, но самые невротичные 11-летние дети остаются самыми невротичными 81-летними стариками. Эти данные являются самыми устойчивыми характеристиками и отличают нас от всех остальных. Ученые полагают, что несмотря на возрастные изменения, существует “ядро того, кто мы есть”, в том смысле, что мы действительно в некоторой степени остаемся самими собой. Но при этом можем измениться. Поскольку личностное созревание универсально, некоторые ученые считают, что оно вовсе не является случайным, а то, как меняется личность человека, может быть генетически запрограммировано.

На самом деле, личность человека неразрывно связана с его благополучием. Например, те, кто обладает более высоким самоконтролем, с большей вероятностью будут иметь крепкое здоровье в более позднем возрасте. Женщины с более высоким уровнем невротизма чаще испытывают симптомы во время менопаузы. В будущем понимание того, как определенные черты личности связаны со здоровьем – и можно ли ожидать, что наша личность будет развиваться на протяжении всей жизни – может помочь ученым определить, кто больше других подвержен риску возникновения определенных проблем со здоровьем.

Это интересно: Старение организма происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.

Источник: hi-news.ru

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