|
В Могилёвском районе при сжигании мусора погиб пенсионер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 марта в четыре часа дня в деревне Старое Пашково Могилёвского района произошёл пожар рядом с частным домом.
По
Выясняется точная причина гибели мужчины.
На прошлой неделе в Жлобине горел двухэтажный дом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 марта в четыре часа дня в деревне Старое Пашково Могилёвского района произошёл пожар рядом с частным домом. По сведениям Могилёвского ОУМЧС,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)