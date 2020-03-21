В Могилёвском районе при сжигании мусора погиб пенсионер

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 марта в четыре часа дня в деревне Старое Пашково Могилёвского района произошёл пожар рядом с частным домом.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, горела сухая растительность. В результате происшествия погиб 70-летний пенсионер, он проживал с женой. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Выясняется точная причина гибели мужчины.

На прошлой неделе в Жлобине горел двухэтажный дом.