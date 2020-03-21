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Студенты Skoda работают над двухместным родстером на базе Scala

21.03.2020 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый год студенты технического училища Skoda в Млада-Болеславе разрабатывают и собирают уникальные концепт-кары на основе серийных моделей марки. Уже седьмой по счету разработкой молодых специалистов станет эффектный спайдер на платформе «пятидверки» Scala.


Пока что группа из 20 студентов трудится за чертежными досками и компьютерами — обнародованы эскизы будущего шоу-кара, неизвестно также и название машины. Судя по скетчам, команде создателей предстоит не только убрать крышу, но и основательно переделать корму Scala. Характерные особенности можно увидеть уже сейчас: это аэродинамические «колпаки» позади передних кресел и агрессивный элемент диффузора с центральным патрубком выхлопа.



Также у спайдера будут уменьшенный по сравнению с исходной моделью дорожный просвет и расширенная колея, а завершат образ крупные колесные диски оригинального дизайна.


Первый студенческий концепт Skoda появился в 2014 году — это открытая версия Citigo. Затем последовали пикап на базе Fabia, переделанный в купе Rapid Spaceback, электрический концепт Element и кабриолет на основе кроссовера Karoq. В прошлом году был подготовлен пикап Mountiaq, в основу которого лег Kodiaq. Подробности о седьмой работе студентов Skoda узнаем летом — показ спайдера запланирован на июнь.

 
 
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Седьмой по счету разработкой молодых специалистов придворной академии Skoda в Млада-Болеславе станет эффектный спайдер на платформе «пятидверки» Scala.
 
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